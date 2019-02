Tunisie : Un matériel pour protéger les taxis et voitures de louage des risques de vols et d’attaques

“Les chauffeurs de taxis et voitures de louage peuvent dorénavant se protéger des risques de vols et d’attaques violentes et armées dont le nombre a augmenté au cours des dernières années, grâce à la pose d’un matériel intelligent dans leur voiture pour transmettre instantanément avec son et photo les attaques possibles”, a souligné le directeur technique et commercial de la société de services et de sécurité, Adel Jelassi, dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a expliqué, en marge d’une conférence de presse de l’union tunisienne des propriétaires de taxi individuel, tenue, à Tunis, que dès qu’il ressent un danger, le chauffeur peut appuyer sur un bouton pour avertir le centre de contrôle qui définit, à son tour, l’emplacement de la voiture, enregistre l’incident et contacte les autorités sécuritaires pour qu’elles réagissent immédiatement.

Et de souligner qu’en cas de vol d’une voiture de louage ou d’un taxi, le centre de contrôle en suit les traces, ferme les portes et arrête le moteur à distance en attendant l’arrivée des agents de la sécurité sur les lieux.

Et d’ajouter, “les propriétaires de sociétés privées de transport peuvent utiliser ce matériel pour suivre à distance l’itinéraire de leurs camions, rationaliser la consommation de carburants et se protéger des risques de la route”.

Jelassi a fait savoir que 2000 chauffeurs de taxis sont prêts à acquérir ce matériel dont le coût s’élève à 1300 dinars, ajoutant que les entreprises de financement “Enda” et “Zitouna Tamkeen” accordent des micro-crédits aux professionnels et aux particuliers pour acheter ce matériel.