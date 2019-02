Tunisie : L’Etat met à la disposition de l’ATFD un local pour servir de centre d’écoute des femmes victimes de violences

Le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières a mis à la disposition de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), un local de 172 mètres carrés, pour servir de Centre d’écoute et de réintégration des femmes vicitmes de violence et de lutte contre la discrimination basée sur le genre, a annoncé le ministère dans un communiqué, publié, mardi.

L’annonce de cette initiative a été faite, lors d’une séance de travail tenue, mardi, entre les ministres des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et des affaires sociales respectivement, Hédi Makni et Mohamed Trabelsi et la Présidente de l’Association des femmes démocrates, Yosra Fraoues.

La mise à la disposition de l’ATFD de ce local s’inscrit dans le cadre du suivi des décisions du chef du gouvernement, Youssef Chahed qui s’est entretenu avec des membres du bureau de l’association, la semaine dernière.