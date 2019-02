Nayib Bukele, d’origine palestinienne, élu président du Salvador

Nayib Bukele est le nouveau président du Salvador. Il a été élu dimanche 3 février 2019 avec près de 54% des voix.

À 37 ans, Nayib Bukele a mis en avant sa jeunesse et a courtisé durant la campagne les électeurs sur les réseaux sociaux, partageant sa passion pour le paintball et les sports extrêmes.

Il a aussi axé sa campagne sur la lutte contre la corruption et la défense de la démocratie.

Mis à part sa campagne, ses promesses et son programme, la leçon à retenir est que dans certains pays l’origine ethnique d’un candidat -même pour la magistrature suprême- importe peu.

Et pour ceux qui l’ignorent, le Salvador est le plus petit pays d’Amérique centrale avec une superficie totale de 20.742 km2 pour une population estimée à près de 6,4 millions d’habitants (2014), et possède à ce titre la densité de population la plus dense du continent américain.

Il est également le seul pays continental d’Amérique centrale à ne donner que sur le Pacifique, comme pour le Belize avec l’Atlantique. Son territoire se répartit sur 14 départements et 262 municipalités. San Salvador est sa capitale. Sa monnaie est le dollar américain.

En Tunisie, nous avons beaucoup à apprendre dans ce domaine. La nomination d’un juif tunisien comme ministre du Tourisme, et le présentateur météo à la télévision nationale, qui ont soulevé beaucoup de polémiques et autres commentaires, sont là pour le prouver.