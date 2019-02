ligue1 : Calendrier de la suite du championnat de la ligue 1 et de la Coupe de Tunisie

La fédération tunisienne de football (FTF) a arrêté la suite du calendrier des matches du championnat de la ligue 1 et de la coupe de Tunisie de football (2019/2019) comme suit:

Matches retard de la 1ère journée retour:

jeudi 7 et dimanche 17 février

(ndlr: déja joués dimanche 3 février)

2e journée retour:

samedi 23 et dimanche 24 fév rier

matches retard mardi 26 et mercredi 27 février

3e journée retour:

samedi 2 et dimanche 3 mars

matches retard: mardi 5 et mercredi 6 mars

4e journée retour:

samedi 9 et dimanche 10 mars

matches retard: mardi 12 et mercredi 13 mars

1/16e de finale de la coupe de Tunisie:

mardi 26 et mercredi 27 mars

5e journée retour:

mardi 2 et mercredi 3 avril

6e journée retour;

samedi 6 et dimanche 7 avril

matches retard: mardi 9 et dimanche 10 avril

7e journée:

samedi 13 et dimanche 14 avril

matches retard: mardi 16 et dimanche 17 avril

Quarts de finale de la coupe de Tunisie:

samedi 20 et dimanche 21 avril

8e journée:

mardi 23 et mercredi 24 avril

9e journée:

samedi 27 et dimanche 28 avril

10e journée:

samedi 4 et dimanche 5 mai

matches retard: mardi 7 et mercredi 8 mai

Demi-finales de la Coupe de Tunisie:

samedi 11 et dimanche 12 mai

11e journée:

mardi 14 et mercredi 15 mai

12e journée:

samedi 18 et dimanche 19 mai

matches retard: mardi 21 et mercredi 22 mai

13e journée:

mardi 28 et mercredi 29.

La FTF précise que des changements peuvent être effectués en fonction des désignations des matches des équipes tunisiennes à partir des quarts de finale des coupes inter-africaines des clubs et des demi-finales de la coupe arabe des clubs.

La finale de la Coupe de Tunisie sera déterminée selon la qualification des représentants tunisiens pour les finales des coupes inter-africaines et de la coupe arabe des clubs, ajoute la Fédération.