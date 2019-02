Foot – Championnat Tunisie : Périlleux déplacement de la lanterne rouge face au S.Tunisien, âpre lutte dans le bas du tableau

Le championnat de la ligue 1 du football professionnel reprend ses droits à l’occasion de la 14ème journée qui sera disputée sur deux jours, dimanche 3 et jeudi 7 février, et amputée du match JS Kairouan-Etoile du Sahel reporté à une date ultérieure, en raison des engagements africains et arabes des étoilés.

En ouverture de la journée dimanche, trois matches figurent au programme avec notamment un déplacement difficile de la lanterne rouge, l’US Monastir, qui affrontera le Stade Tunisien (5e /19 points).

Les Usémistes qui comptent seulement une victoire acquise lors de la 12e journées sur l’US Tataouine (4-0), contre 8 défaites et un nul, n’arrivent pas à quitter leur dernière place et n’auront pas d’autre choix que de ramener un résultat positif pour espérer continuer leur opération sauvetage dans de meilleures conditions.

Leur qualification pour les huitièmes de finale arrachée aux tirs au but 3-1 mercredi aux dépens de l’ES Rejiche (1-1 au terme du temps réglementaire) leur a certainement donné du baume au coeur et leur permettra d’affronter leur adversaire avec un meilleur moral.

De son coté, le club du Bardo qui a validé avec brio son billet pour le prochain tour de la Coupe après sa victoire dans les dernières minutes sur son hôte le CA Bizertin (1-0), accueillera la lanterne rouge avec un moral au beau fixe et tentera d’arracher son 6e succès de la saison afin de réduire l’écart de 5 points qui le sépare de l’Etoile (4e/24) et se rapprocher de la 4e place qualificative à une compétition régionale.

L’AS Gabès (13e/9 pts) tentera également de profiter de l’avantage du terrain et du public pour engranger trois points qui lui feraient sortir la tête de l’eau aux dépens de l’US Ben Guerdane (8e/15 pts).

Depuis son exploit de la 11e journée face à l’Etoile du Sahel en lui infligeant sa première défaite de la saison, et qui est intervenu après 6 matches sans victoires, la Jeliza n’a pu rééditer sa performance en concédant deux défaites consécutives devant le dauphin sfaxien et face à la JS Kairouan. Sa prochaine mission ne s’annonce pas non plus aisée face à la formation de Ben Guerdane (8e/15 pts) qui a réussi à tenir en échec le leader (1-1) et qui entend rentrer avec un bon résultat en vue de conforter sa position au milieu du tableau.

Le troisième match de cette journée d’ouverture opposera, à Redayef, deux clubs du bas du tableau et qui se partagent la 9e place avec 12 points, l’ES Metlaoui et le Stade Gabésien.

Les miniers ont accumulé les contre-performances depuis le début de la saison (7 défaites contre 3 victoires et autant de matches nul) ce qui a coûté le limogeage, en décembre dernier, de Afwan Gharbi remplacé par l’ancien entraineur-adjoint de la sélection nationale Hatem Missaoui. Ils tenteront sous la houlette de leur nouveau coach de sauver les meubles et d’entamer l’opération sauvetage par un succès devant la Stayda qui a seulement 2 victoires au compteur contre 6 nuls et 4 défaites.

Mais cette dernière n’a pas l’intention de lacher du lest et a montré mercredi qu’elle est capable de gagner hors de ses bases après sa qualification pour les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie sur le terrain du CS Hammam-lif (1-0).

Le match au sommet de cette 14e journée se jouera, jeudi à Sfax entre le dauphin sfaxien (29 points) et le CA Bizertin qui le suit de 2 points.

Les Sfaxiens également qualifiés pour les 1/8 de finale de la Coupe de Tunisie aux dépens de l’AS Marsa (1-0) recevront une formation bizertine invaincue depuis le début de la saison mais qui a quitté prématurement la coupe de Tunisie mardi dernier après sa défaite devant les Stadistes (0-1). Un match qui s’annonce intense entre les “noir et blanc”, invaincus depuis le début de l’exercice et désireux de retrouver leur leadership, et des nordistes qui feront tout pour se réhabiliter et rester dans la course pour le titre.

Le leader, l’Espérance Sportive de Tunis, effectuera pour sa part un délicat déplacement à Tataouine (5e/19 pts). Les sang et or qui ont arraché mardi à Gabès leur qualification pour le prochain tour de la coupe de Tunisie dans les prolongations devant l’AS Gabès grâce à un but d’Anice Badri (93) devront se méfier de cet adversaire qui n’a concédé qu’une seule défaite sur son terrain depuis le début de la saison devant le Club Africain (0-2).

L’autre match programmé jeudi mettra aux prises le Club Africain, 7e avec 17 points, et le CS Hammam-lif (12e, 11 points). De retour de compétition africaine, le club de Bab Jedid tentera de remporter la victoire afin de consoliser sa place dans le ventre mou du tableau, tandis que les Banlieusards tenteront de rentrer avec les moindres dégâts pour éviter de s’enfoncer en bas du classement.

Dimanche 3 février 2019Au Bardo

Stade Tunisien – US Monastir

A Gabès

AS Gabès – US Ben Guerdane

A Rejiche

ES Métlaoui – Stade Gabésien

Jeudi 7 février 2019

Stade à déterminer

Club africain – CS Hammam-Lif

A Sfax (Mhiri)

CS Sfaxien – CA Bizertin

A Tataouine

US Tataouine – ES Tunis

NB: Le match JSK-ESS a été reporté à une date ultérieure en raison des engagements africains et arabes de l’Etoile sportive du Sahel