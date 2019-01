Coupe de Tunisie (huitièmes, quarts et demi-finles) : Le tirage au sort

Le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales de la coupe de Tunisie 2019 a été effectué jeudi au siège de la Direction nationale d’arbitrage et donné lieu aux rencontres suivantes:

Huitièmes de finale

Oasis S.Kebili – ES Sahel

Club Africain – ES Metlaoui

US Bousalem – JS Kairouan

CS Msaken – Stade Gabésien

Stade Tunisien – CS Sfaxien

AS Soliman – EGS Gafsa

AS Djerba – Espérance ST

US Ben Guerdane – US Monastir

Quarts de finale :

QUART1 Vainqueur Oasis Kebili/ES Sahel – Vainqueur C.Africain/ES Metlaoui

QUART2 Vainqueur US Bousalem/JS Kairouan – Vainqueur CS Msaken/S.Gabésien

QUART3 Vainqueur S.Tunisien/CS Sfaxien – Vainqueur AS Soliman/EGS Gafsa

QUART4 Vainqueur AS Djerba/Espérance ST – Vainqueur US Ben Guerdane/US Monastir

Demi-finales:

Vainqueur QUART3 – Vainqueur QUART4

Vainqueur QUART2 – Vainqueur QUART1