4ème Edition du Forum Dauphine – Tunis entreprises

Devenue désormais un rendez-vous annuel de référence très attendu pour les étudiants et les responsables Ressources Humaines des entreprises partenaires, la 4ème édition du Forum Dauphine |Tunis Entreprises se tiendra cette année le mercredi 30 janvier.

Organisée par l’Université Paris-Dauphine | Tunis sur son campus situé à El Omrane, cette manifestation d’envergure rassemble plus de 500 étudiants (issus non seulement de cet établissement universitaire mais aussi des autres établissements de l’enseignement supérieur de Tunis et de ses environs), venus à la rencontre des responsables de plus de 20 entreprises participantes.

Cette manifestation a pour objectif de rassembler les étudiants en quête d’un stage PFE qui optimisera leur chance d’employabilité à la fin de leur cursus universitaire et des entreprises souhaitant travailler leur marque employeur auprès d’un public ciblé et rencontrant ces profils en one-to-one. Cette manifestation est d’autant plus prometteuse qu’elle regroupe un large spectre de secteurs d’activité clés du tissu entrepreneurial tunisien. Parmi ces entreprises, l’on compte des piliers de la distribution, du secteur banque/ finance/ assurance et de l’audit et du conseil. A savoir PwC, Comar, Banque Zitouna, Monoprix, Mazars, Mitigan, EY, Advyteam, Medianet, Axefinance, Oddo BHF, Assurance Salim, KPMG, Clinique La Rose, Lloyd, Magasin Général, WallStreetEnglish et Ecostaff…

Il est à signaler que dans le cadre de cette édition du Forum, l’université Dauphine Tunis compte créer un espace dédié à l’innovation en rassemblant une dizaine de startups tunisiennes. Ainsi, le concept “Echangez en Direct avec les startups”, prévu le mercredi 30 janvier de 12h30 à 14h a pour objectif de faire se rencontrer dans une ambiance conviviale entrepreneurs et étudiants. Les aînés joueront un rôle de mentor pour accompagner les futurs diplômés dans la construction de leur future carrière et pouquoi pas les recruter.

En définitive, si les éditions du Forum Dauphine | Tunis Entreprises ont connu un tel succès, c’est grâce à l’étroite relation que l’Université Paris-Dauphine I Tunis entretient avec le monde de l’entreprise.

Cette synergie se traduit par des partenariats dans le cadre d’initiatives qui mettent en place des cursus adaptés aussi bien au contexte national qu’international. A savoir l’organisation de conférences autour de thématiques d’actualité, l’encadrement de stagiaires, le parrainage d’étudiants, la contribution à la mise en place de programmes innovants…