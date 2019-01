Coupe de Tunisie (16e de finale) : Résultats et buteurs

Résultats et buteurs des matches disputés mercredi pour le compte des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie de football (2018-2019):

Mercredi

A Bousalem:

US Bousalem 2 Nadhir Tebbini (10), Touhami Oueslati (19)

US Jerba Ajim 1 Adnene Trabelsi (92)

A Kebili:

Oasis S.Kebili 2 Mohamed Zaghdoud (10 sp), Bassem Ben Salah (25)

Al Alia Sport 1 Ayoub Kouki (18 sp)

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 3 Wassim Naghmouchi (24), Zouhaier Attia (32), Sabri Laamari (88)

CS Chebba 2 Saadedine Mhamedi (75), Oussema Ben Maamer (82)

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif 0

Stade Gabésien 2 Lamjed Ameur (9), Ahmed Ammar (46)

A Bizerte (15 octobre)

CA Bizertin 0

Stade Tunisien 1 Mohamed Selim (81)

A Gafsa:

EGS Gafsa 4 Hazem Mbarek (17), Med Malek Landolsi (32), Bayrem Kouki (52 csc),

Tarek Tlili (63)

SA menzel Bourguiba 1 Habib Hamada (37)

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil 1 Aziz Ben Mohamed (32)

JS Kairouan 1 Mossaab Sassi (61)

JS Kairouan qualifiée 5-4 tab

A Soliman :

AS Soliman 3 Mohamed Ali Ben Hammouda (17 et 91), Maher Boulabyar (120)

US Tataouine 2 Mohamed Ali Abdessalem (41 sp), Foued Kheraifi (52)

A Houmet Souk:

AS Djerba 1 Taher Nasser (107)

EM Mahdia 0

A Rejiche:

AS Rejiche 1 Ali Machraoui (107)

US Monastir 1 Ali Amri (97)

US Monastir qualifiée 3-1 tab

Déjà joués

Mardi :

A Sfax (cité El Habib):

Al Ahly Sfaxien 0

Club Africain 2 Ghazi Ayadi (43), Youssef Ayachi (83)

A la Marsa:

AS Marsa 0

CS Sfaxien 1 Firas Chawat (84)

A Gabès:

AS Gabès 0

Espérance ST 1 Anice Badri (93)

A Al Aala:

CS Aloui 0

ES Sahel 1 Amine Chermiti (43)

A Chammekh:

Zitouna Chammekh 1 Ezzedine Kilani (42)

CS Msaken 2 Rami Haj Salem (66 sp), Houssem Mednini (83)

A Ben Arous:

SC Ben Arous 0

ES Metlaoui 1 Mohamed Mehdi Meraii (29 csc