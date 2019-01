Tunisie : Moncef Marzouki pour un dialogue national

Le président du mouvement al-Irada, Moncef Marzouki, a déclaré, dimanche, à Sfax, que l’année 2019 doit être celle du lancement d’un dialogue national sérieux auquel participeront toutes les forces vives politiques, économiques et civiles.

Ce dialogue, a-t-il expliqué, doit porter sur quatre questions principales, à savoir le changement climatique et son impact sur l’agriculture, le modèle de développement adapté à la Tunisie, le secteur de l’enseignement et le système démocratique.

Présidant un meeting, à l’occasion du 5e anniversaire de la promulgation de la Constitution, Marzouki a soutenu que “les vrais ennemis des Tunisiens sont l’indigence et le système politique défaillant et non l’islam et les islamistes”.

Pour lui, la démocratie n’a aucun sens en l’absence des droits sociaux et économiques essentiels, a-t-il dit.

Il a estimé que l’unique et la seule voie de sortie du gouffre où se trouve, actuellement, la Tunisie est une prise de conscience des différentes catégories sociales.