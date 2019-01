Tunisie – Jendouba : Montée des eaux aux oueds Mellègue et Medjerda et plusieurs maisons inondées

Les habitants de la localité de Douar Aouichia dans la délégation de Jendouba sont restés bloqués depuis vendredi soir à cause de l’infiltration des eaux dans leurs maisons suite à la montée des eaux de l’oued Mellègue, a indiqué Mounir Raibi, rapporteur de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours à Jendouba.

D’autres logements à la cité de Zghadia dans la ville de Jnedouba ont été aussi inondés à cause du débordement d’oued Medjerda dû aux fortes quantités de pluies.

L’eau a aussi envahi des terrains agricoles à Dekhalia (Oued Mliz), à Ben Béchir (Jendouba) et à Sidi Ali Jebini et Dalaai (Bousalem).

La montée des eaux se poursuivra samedi après-midi et devra atteindre des niveaux supérieurs et menacera d’autres localités notamment à la ville de Bousalem, compte tenu d’un retour attendu des intempéries, selon la commission régionale de lutte contre les catastrophes à Jendouba qui appelle les habitants à proximités des oueds Medjerda, Mellègue, Tessa, Raghay et Bajer à la vigilance et à prendre leurs précautions contre le risque d’inondations.