Incidents : La LNFP inflige une série de sanctions à des clubs des Ligue 1 et 2

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnelle (LNFP), réuni vendredi, a infligé une série de sanctions à l’encontre de plusieurs clubs à la suite des incidents qui ont émaillé les rencontres de la dernière journée de ligues 1 et 2 professionnelles.

Voici la série des sanctions:

– AS Marsa (L2): 7500 dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de pierres avec récidive

– Club africain (L1): 7500 dinars d’amende et un blâme pour jet de bouteilles et de pierres avec récidive

– US Ben Guerdane (L1): Un blâme et 2500 mille dinars d’amende pour jet de bouteilles et de pierres ainsi que 5 mille dinars d’amende à l’encontre du joueur Chiheb Zoghlami pour agression d’un joueur adverse

– SA Menzel Bourguiba (L2): 1500 dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de projectiles

– CS Jbeniana (L2): 3 mille dinars d’amende et un blâme pour jet de projectiles avec récidive

– AS Djerba (L2): 3 mille dinars d’amende et un blâme pour jet de projectiles avec récidive.