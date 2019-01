Alerte météo : Une vague de froid s’abat sur les régions nord de la Tunisie

Des pluies parfois orageuses sur l’ensemble du territoire seront enregistrées à partir de mercredi 23 et jusqu’à samedi 26 janvier 2019 et intéresseront particulièrement les régions du nord où des quantités localement importantes seront relevées, suite à l’arrivée de masses d’air polaire sur nos régions, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

Selon un bulletin spécial, publié mardi par l’INM, une baisse sensible et générale des températures notamment durant les journées de jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019 et dont les minimales seront comprises entre -2 et 2°C sur les hauteurs Ouest et entre 3 et 7 ailleurs, alors que les maximales évolueront généralement entre 9 et 14 et ne dépassant guère les 7°C sur les régions montagneuses avec chutes de neige.

Des vents de secteur Nord-Ouest forts à très forts atteignant 100 km/h par rafales, vont accentuer la sensation du froid avec une mer partout forte à grosse.