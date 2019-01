La commission administrative prendra des mesures à la hauteur des attentes des travailleurs tunisiens (Tabboubi)

“La commission administrative de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) se tiendra ce samedi 19 janvier et prendra des décisions à la hauteur des attentes des travailleurs tunisiens qui ont milité pour leurs droits “, a souligné jeudi Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’UGTT.

Dans son discours prononcé devant un rassemblement de travailleurs de la fonction publique et du secteur public en grève générale à la Place Mohamed Ali à Tunis devant le siège de l’UGTT, Tabboubi a indiqué que le gouvernement actuel a échoué à tous les niveaux. Ce gouvernement, a-t-il dit, a renforcé la crise économique et sociale par la hausse des prix, la détérioration du pouvoir d’achat et l’appauvrissement des Tunisiens à un moment où le pays enregistre un taux d’endettement du pays de 70%.

Dans ce contexte, Tabboubi a précisé qu’un million 800 mille Tunisiens n’ont pas aujourd’hui d’eau potable, 300 mille ne bénéficient pas de l’éclairage public, 150 mille familles vivent dans des taudis outre les pertes fiscales estimées à 2000 millions de dinars de pertes fiscales par an.

” Les travailleurs ne paieront pas la facture alors qu’ils payent 75% des recettes fiscales “, a-t-il crié soulignant la détermination de la centrale syndicale à aller jusqu’au bout pour défendre le droit des travailleurs à une vie digne.

” Les droits s’arrachent et ne s’acquièrent pas “, a-t-il dit.

Il a, en outre précisé que l’UGTT ne revendique pas des augmentations salariales mais revendique un réajustement du pouvoir d’achat qui s’est gravement détérioré.

Par ailleurs, Tabboubi a ajouté que les campagnes de dénigrement et de diabolisation de la centrale syndicale n’auront aucun effet sur l’union des travailleurs et de l’UGTT qui demeurera une force de régulation capable de défendre les choix nationaux et le droit de tous les Tunisiens à une vie digne.

Il a également démenti le fait que la grève soit décidée par l’UGTT sous pression des partis de gauche, rappelant que la centrale syndicale défendra toujours le peuple tunisien et les catégories démunies.

Tabboubi a souligné que la réussite de la grève générale est un message fort au gouvernement qui devrait, selon lui, être à l’écoute des doléances et revendications de son peuple et non pas soumise aux diktats extérieurs.

Dans ce contexte, le responsable syndical a dénoncé la publication de la décision de réquisition, indiquant qu’elle n’aura aucun effet puisque l’UGTT a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un service minimum dans les secteurs vitaux.

Tabboubi a appelé les travailleurs à participer massivement aux prochaines échéances politiques et à sanctionner par leurs votes les partis qui n’ont pas été à la hauteur de ses engagements et ont renforcé la crise et la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens.

Concernant les augmentations salariales dans la fonction publique, le secrétaire général de l’UGTT a souligné que la centrale syndicale n’acceptera pas des majorations qui excluent les retraités.

” Nous continuerons à militer pour défendre les droits des retraités et lutter contre l’emploi précaire sous toutes ses formes “, a-t-il soutenu.

A noter que le rassemblement à la place Mohamed Ali à Tunis a été suivi par une marche pacifique à l’avenue Habib Bourguiba.