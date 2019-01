Kasserine : Deuxième cas de fièvre aphteuse détecté (direction de la production animale)

Un deuxième cas de fièvre aphteuse est détecté dans un cheptel de moutons à Hassi El Ferid (gouvernorat de Kasserine), après qu’un premier foyer a été enregistré à Magdoudech (délégation Kasserine Nord).

Des mesures urgentes ont été prises pour faire face à la propagation de cette maladie, a indiqué Ridha Guesmi, chef du service de la production animale au Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Kasserine.

Il s’agit notamment de renforcer les campagnes de vaccination, soulignant que des campagnes anticipatives ont été déjà lancées au profit du bétail dans la région depuis la fin de la semaine dernière.

Bénéficieront de ces campagnes, plus de 400 mille têtes ovines et 10 mille têtes bovines, a-t-il ajouté, rappelant que l’année dernière environ 350 têtes d’ovins et caprins et 7 têtes de vaches ont été vaccinées dans la région.

Lors de la séance de travail tenue, mardi, au siège du gouvernorat, l’accent a été mis sur l’importance de mettre en œuvre la circulaire du ministère de l’agriculture sur l’importance notamment de fournir les moyens logistiques et humains nécessaires pour assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination et d’effectuer les prélèvements nécessaires pour la détection et l’éradication du virus, a-t-il souligné

La même source a affirmé que des prélèvements ont été déjà envoyés à l’Institut de recherche vétérinaire à Tunis pour vérifier si d’autres cas ont été contaminés.