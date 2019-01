Tunisie – Grève générale : Entretien entre Youssef Chahed – Noureddine Tabboubi

” L’entretien tenu ce mercredi matin entre le chef du gouvernement, Youssef Chahed et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi n’a pas duré plus de 3 minutes et n’a porté ni sur les augmentations salariales ni sur l’annulation de la grève “, a souligné mercredi, Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l’UGTT.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, Tahri a considéré cet entretien comme une rencontre de complaisance.

La grève générale dans la fonction publique et le secteur public sera observée jeudi et y prendront part les agents de la fonction publique et du secteur public, a-t-il ajouté.