Ligue 2 – Sanctions : Défaite par pénalité pour l’US Siliana face à l’ES Jerba et 3 matches à huis clos

Le bureau de la Ligue nationale du football professionnel, réuni mercredi, a décidé d’infliger une défaite par pénalité (0-2) à l’US Siliana suite à l’arrêt de son match, samedi dernier, face à l’ES Jerba, pour agression de l’arbitre-assistant, dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 2 du football professionnel (poule A).

L’US Siliana a également écopé de trois matches à huis clos et d’une amende de 2000 dinars.

A la suite de cette décision, l’ES Jerba conforte sa 5e place avec désormais 21 points, à six longueurs de l’ES Zarzis, leader, tandis que l’US Siliana qui occupe la 7e position compte 14 points ex aequo avec l’AS Ariana.

Par ailleurs, la Ligue a infligé au Sfax RS un blame et une amende de 1500 dinars pour jets de bouteilles sur le terrain par son public lors de la réception de l’AS Marsa (1-1), samedi, pour le compte de la même journée.

Le nouveau classement de la poule A après la décision de la Ligue:

Classement Pts J

1) ES Zarzis 27 13

2) AS Marsa 25 13

3) AS Soliman 24 13

4) Olympique de Béja 22 12

5) CO Medenine 19 13

6) ES Jerba 21 13

7) US Siliana 14 13

-) AS Ariana 14 13

9) Sfax RS 13 13

10) AS Oued Ellil 12 13

-) CS Korba 12 13

12) AS Djerba 5 12