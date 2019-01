Tunisie – Anniversaire de la révolution : Le parlement appelle au dialogue

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a appelé dimanche, toutes les parties “au dialogue dans tout ce qui concerne les questions sociales et les exigences de l’étape pour la réalisation des revendications légitimes des Tunisiens”.

Dans une déclaration, le parlement fait observer que la célébration du 8e anniversaire de la révolution se tient dans un contexte politique et social délicat.

L’ARP appelle tous les Tunisiens à rester unis, “seule condition pour relever les défis de l’étape dans un contexte nécessitant de redoubler de vigilance et de resserrer les rangs”.

Le parlement rend hommage, dans sa déclaration, aux blessés et martyrs de la révolution ainsi qu’aux victimes de l’extrémisme et du terrorisme parmi les civils et les membres des institutions sécuritaire et militaire qui se sont sacrifiés pour la préservation des acquis de la patrie, de sa stabilité et de la sécurité de son peuple.

L’ARP réitère son engagement à défendre la volonté du peuple et sa souveraineté et à oeuvrer, sans relâche, à la réalisation des objectifs de la révolution et au parachèvement de l’installation des institutions démocratiques.