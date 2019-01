Première édition du Wedding Fair au Mövenpick Hotel du Lac Tunis

Dites « Oui » au Mövenpick Hotel du Lac Tunis pour célébrer le plus beau jour de votre vie! A cet effet, l’hôtel organise le samedi 12 janvier prochain la première édition du Wedding Fair, un événement exclusif qui mettra en lumière nos offres Fiançailles, Outia et Mariage.

Le Samedi 12 janvier 2019 se tiendra la première édition du Wedding Fair. En effet, à partir de 14h00, découvrez les différents univers décoratifs et gastronomiques proposés dans nos forfaits Emeraude et Diamant. En collaboration avec Donia Déco, la troupe musicale Mazzika, Fotofan Photography, Narjes Haute Couture, Mongy’s Coiffure et Esthétique, 3ersi.tn, S Per Aqua Spa & Fitness et La Boutique Hotel concept-Store, profitez de ce moment pour découvrir nos forfaits uniques.

Animation musicale, art de la table, mise en beauté des mariés, pièces montées, cocktails, … tous les détails de votre cérémonie seront dévoilés en avant-première.

Une équipe dédiée sera présente pour vous accompagner dans vos choix et démarrer les préparatifs du plus beau jour de votre vie.

Ne ratez pas cet événement exclusif et découvrez nos espaces épurés et contemporains qui offrent un écrin à la fois chic et intime …

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 36 421 000.