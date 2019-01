Ligue 1 (12e j./match retard) : L’Etoile du Sahel domine le S.Tunisien (4-0) et s’approche du trio de tête

L’Etoile du Sahel s’est rapprochée de la tête du classement, en étrillant le Stade Tunisien (4-1), en match en retard comptant pour la 12e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle de football, disputé mercredi au stade olympique de Sousse.

Les étoilés dont c’est le premier match conduit par le Francais Roger Lemerre, ont cueilli à froid leur adversaire en ouvrant la marque dès la première minute du jeu grâce à Maher Hannachi, avant que le Burundais Shaka Bienvenue (24) et Karim Aouadhi (34) ne portent le score avant la mi-temps à 3 buts à 0.

En seconde période, les Stadistes ont réussi à réduire le score sur un but de Aymen Sfaxi (56), mais les étoilés ont rétabli l’écart grâce à un but sur penalty inscrit à la 63e par Karim Aouadhi.

Grâce à cette victoire, l’Etoile du Sahel (12 matches joués) remonte à la 4e place avec 21 points, à cinq longueurs du duo de tête, CA Bizertin (12 matches) et Espérance de Tunis (11 matches), tandis que le Stade Tunisien se retrouve 5e avec 19 points ex aequo avec l’US Tataouine.

Mise à jour de la 12e journée

Mercredi :

A Sousse:

Etoile du Sahel 4 Maher Hannachi (1), Shaka Bienvenue (24), Karim Aouadhi (34 et 63 sp)

Stade Tunisien 1 Aymen Sfaxi (56)

Classement: Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. CA Bizertin 26 12 7 5 0 19 8 +11

. Espérance ST 26 11 8 2 1 16 5 +11

3. CS Sfaxien 25 11 7 4 0 13 3 +10

4. ES Sahel 21 12 5 6 1 19 11 +08

5. S.Tunisien 19 13 5 4 4 14 16 -02

. US Tataouine 19 13 5 4 4 14 17 -03

7. C.Africain 17 12 5 2 5 13 14 -01

8. US Ben Guerdane 14 11 3 5 3 10 9 +01

9. ES Metlaoui 12 13 3 3 7 11 17 -06

. S. Gabésien 12 13 2 6 5 8 10 -02

. JS Kairouan 12 13 3 3 7 8 15 -07

12. CS Hammam-lif 11 13 2 5 6 8 13 -05

13. AS Gabès 9 12 2 3 7 11 19 -08

14. US Monastir 7 13 1 4 8 12 19 -07