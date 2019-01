Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 30 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 30 décembre 2018 au 5 janvier 2019 sur la scène nationale.

Dimanche 30 décembre 2018

-Marché de gros de Bir El Kassaa : flambée des prix des poissons durant la première quinzaine de décembre

-Une tentative de franchissement illégal des frontières au large de Kélibia, déjouée

-Action citoyenne à Sfax pour amener le Conseil municipal à prendre une décision interdisant toute industrie de phosphates dans la ville

-Sidi Bouzid : Les admis au concours de l’exploitation de la mine de phosphate de Meknassi réclament la régularisation de leur situation

-Avenue Habib Bourguiba-Journée sans voiture : Ce dimanche placée sous le signe de l’artisanat

Lundi 31 décembre 2018

-Le Courant Démocrate appelle le gouvernement à apaiser les tensions sociales

-Des organisations de la société civile dénoncent la position de Chahed concernant l’IVD

-Sousse-Nouvel an : plusieurs hôtels affichent complet

-Tataouine : Aides au profit des familles nécessiteuses en prévision du grand froid

-La participation de la Tunisie à la cop24 a été en deçà des attentes (RAJ)

-Le parti Al Badil est ouvert à toutes les composantes de la famille centriste, moderne et réformiste, selon Mehdi Jomaa

-Le ministère de la Jeunesse et des sports rend hommage à Habiba Ghéribi

-Retrait de certains lots de médicaments à base de Valsartan

-Ben Sedrine: Les travaux de l’IVD se terminent ce 31 décembre 2018, et son Conseil n’aura plus le droit d’émettre des décisions à partir du 1er janvier 2019

-SONEDE: la qualité médiocre de l’eau n’empêche pas l’augmentation de la facture

-Le ministre de la Défense prend connaissance de la promptitude des unités déployées sur les frontières Est

-“Le processus de restructuration des banques publiques n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière” (BCT)

-Le chef du gouvernement se rend au chevet d’enfants admis à l’hôpital Aziza Othmana et prend connaissance des derniers préparatifs sécuritaires.

Mardi 1er janvier 2019

-La BCT a pris des sanctions financières contre 11 banques et établissements financiers en 2017

-INLUCC: 118.819 personnes ont déclaré leur patrimoine à la fin des délais réglementaires

-Augmentations salariales dans le secteur public : Versement de la première tranche en janvier 2019

-Enfidha : 60 logements sociaux squattés

-Sport pour Tous: “La baignade du jour de l’an à Hammamet”, une occasion renouvelée pour faire du sport et tisser des liens

Mercredi 2 janvier 2019

-Concert du nouvel an au Théâtre de l’Opéra

-Les victimes et témoins des évènements du bassin minier quittent la salle d’audience et exigent la présence des accusés

-Des dépassements et du favoritisme au sein du ministère de l’Equipement (rapport de contrôle)

-Gel des fonds et des ressources économiques de l’organisation terroriste ” Jund al-Khilafa ” et de 40 individus accusés de terrorisme

– L’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens (IJABA) entame une grève administrative

-Ouverture du premier forum arabe pour les doctorants en SIC, avec la participation de 90 universitaires et chercheurs arabes

-Gafsa : le procès des évènements du bassin minier reporté au 10 avril prochain

-La baisse des prix des voitures populaires ne dépassera pas 3 mille dinars, en raison de la chute du dinar (Chambre des concessionnaires automobiles)

-Arrestation d’un automobiliste qui a foncé sur un agent de la sécurité à Gammarth (ministère de l’Intérieur)

-Affaire portée par le parti destourien libre (PDL) : L’IVD affirme que la justice s’est prononcée en sa faveur

-Entretien Jhinaoui-Wenbin sur les moyens de promouvoir la coopération tuniso-chinoise et d’impulser les investissements

Jeudi 3 janvier 2019

-Opération sécuritaire anticipative à Jelma: deux terroristes se font exploser

-Tunisie-Chine: Vers l’impulsion de la coopération bilatérale au niveau d’un partenariat stratégique

-Jelma (Sidi Bouzid) : La maison où se sont retranchés des terroristes toujours quadrillée (gouverneur)

-Abdelkrim Zbidi expose les projets futurs du ministère de la Défense

-Cité de la Culture: Siliana à l’honneur dans le cadre des” Journées des régions”

-Fin de l’opération sécuritaire de Jelma: Un plan de création d’un émirat islamique à Sidi Bouzid déjoué

-Appel à candidature pour le prix germano-africain d’encouragement à l’innovation

– L’institution des Archives Nationales de Tunisie est capable de conserver tous les documents de l’IVD (déclaration)

-La grève générale a été imposée à l’UGTT (Nourredine Tabboubi)

-Caïd Essebsi promet d’accélérer la discussion du projet de loi portant création de l’Agence nationale de gestion de la publicité publique et des abonnements

-Les recettes touristiques ont atteint plus de 3,9 milliards de dinars, en hausse de 42,1%, au 20 décembre 2018 (ministère du Tourisme)

-La coalition au pouvoir a amplifié la crise que traverse la Tunisie, selon Hamma Hammami

-Publication prochainement d’une étude sur la gestion du retour des terroristes des zones de conflit

-Huit associations appellent le parlement à accélérer l’élection du tiers des membres du conseil de l’ISIE

-Ennahdha examine les derniers développements socio-politiques sur la scène nationale et appelle à une réconciliation nationale globale en Syrie

-L’organisation tunisienne des jeunes médecins met en garde contre les agressions de médecins

-Précisions du ministère de l’Equipement à propos de conflits d’intérêts au sein du département

-Le gel des fonds de ” Jund al-Khilafa ” concerne les affiliés à cette organisation (Mokhtar Ben Nasr)

-Préparatifs de la manifestation “Tunis, Capitale de la Culture islamique 2019”

-Opération de Jelma : Le ministre de l’Intérieur se rend au chevet de l’agent de sécurité blessé

Vendredi 4 janvier 2019

-Cité de la Culture: Hommage à la patrie et à la révolution les 13 et 14 janvier prochain

-IJABA refuse le passage des examens partiels imposé par le ministère et considère que c’est une atteinte à l’intégrité des enseignants

-Conférence, le 9 janvier courant, sur le ” Réseau tunisien pour l’employabilité et le développement des compétences des diplômés ”

-Le ministère de la Santé décide de retirer du marché des produits parapharmaceutiques non conformes aux normes de sécurité

-Il existe une volonté commune entre le gouvernement et l’UGTT de parvenir à un accord sur les augmentations salariales dans la fonction publique (Tabboubi)

-Les derniers développements sur la scène nationale au centre d’un entretien Caïd Essebsi-Tabboubi

-L’UE ne devrait pas débloquer les avoirs de Marouen Mabrouk (Transparency International)

-Déclaration de patrimoine : L’INLUCC entame à la mi-janvier l’envoi de correspondances aux retardataires

-Seuls environ 50% du quota de consommation d’électricité sont véritablement, utilisés par les agents de la STEG (PDG)

-Le montant des créances de la STEG auprès des clients dépasse 1300MD

-Grippe saisonnière: Recommandations du ministère de la Santé

-Opération de Jelma: Trois individus placés en garde à vue (Sofien Selliti)

-Le président de l’ARP reçoit le rapport annuel de l’INLUCC pour l’année 2017

-Le taux d’inflation s’établit à 7,5% pour toute l’année 2018

-Les agents et cadres de l’ISIE entament une grève ouverte

-Vers le renouvellement de la convention sectorielle entre la CNAM et les pharmaciens d’officine

-Le SNJT lance un préavis de grève pour le 14 janvier

-Instauration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du 6 janvier jusqu’au 4 février 2019 (présidence de la République)

-Tounes Al-Irada dénonce les déclarations de Garrach sur les archives de la présidence de la République

-Inauguration de la nouvelle unité de production de Tunisie Catering

-Groupe Coalition nationale : Réunion à Ben Arous pour des consultations sur le lancement d’un nouveau projet politique

-Le poète égyptien Rifaat Sallam lauréat du prix “Abou Al Kacem Chebbi 2018”

Samedi 5 janvier 2019

-“Les Journées des Régions” : Siliana au cœur de la Cité

-Nouvel Air : Ouverture en mars 2019 d’une nouvelle ligne aérienne desservant la ville d’Istanbul en Turquie

-Maison du Roman: L’état des lieux du roman tunisien, au centre de la rencontre avec Jalloul Azzouna

-Une commission chargée d’examiner la tarification de l’électricité et du gaz et la subvention de l’Etat en matière d’énergie

– Le parti La Tunisie en avant met en garde contre un possible chantage entre la présidence de la République et Ennahdha sur l’appareil secret du mouvement

-“Les négociations avec le gouvernement trébuchent et la grève générale est toujours maintenue ” (Hfayedh Hfayedh)

-“L’égalité dans l’héritage déstabilise la famille et la société ” (Imams)

-Evolution des négociations sur les augmentations salariales dans la fonction publique (Tahri)

-Lancement d’un “pacte pharma” pour doper la compétitivité des industries pharmaceutiques, au cours du 1er trimestre 2019

-Une enveloppe supplémentaire de 50 millions dinars sera allouée pour améliorer la gouvernance des universités (Khalbous)

-Secteur des assurances : Entrée en service de la Centrale des risques automobiles