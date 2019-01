Tunisie : L’un des principaux défis à relever en 2019 consiste à rassembler toutes les forces progressistes patriotiques (Mohsen Marzouk)

Le secrétaire général de Machrou Tounès, Mohsen Marzouk estime que l’un des principaux défis à relever en 2019 consiste à rassembler toutes les forces progressistes patriotiques plutôt que de se disputer les postes politiques lors des prochaines élections.

Mohsen Marzouk qui s’exprimait dimanche à Sfax au cours d’une rencontre interrégionale regroupant les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès, en plus de Sfax, a affirmé que tout projet de développement doit, impérativement, associer les régions à la production et au pouvoir politique.

Il a appelé à la nécessité de doter les régionsdes moyens matériels et politiques nécessaires à la consécration de la décentralisation et la création des richesses au niveau local.

Le secrétaire général de Machrou Tounès a salué la décision prise récemment par le conseil municipal de Sfax relative à la suspension des activités du phosphate à l’intérieur de la ville. Car estime-il l’implantation de l’usine de transformation du phosphate (SIAPE) en plein centre ville est un crime contre les habitants.

Mohsen Marzouk a mis l’accent, dans ce sens, sur le besoin de négocier avec l’Union générale tunisienne du travail pour trouver une solution aux employés de la SIAPE.

La réunion a été marquée par une forte présence des militants des quatre gouvernorats parmi les structures politique, centrale et exécutive du parti ainsi que les membres des bureaux régionaux et locaux.

Le ministre chargé des relations avec les Instances constitutionelles et de la société civile et les droits de l’homme, le ministre de l’Industrie et des PME et le président du groupe Al Horra-Machrou Tounès au parlement, ont assisté à la rencontre.