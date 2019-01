Ligue 2 (12e journée) : AS Djerba – ES Zarzis (0-0)

L’ES Zarzis a arraché le point d’égalisation face à l’AD Djerba (0-0), dimanche à Djerba Houmt Souk, en clôture de la 12e journée de la Ligue 2 du football professionnel (poule A).

Au terme de ce match nul, l’ES Zarzis conserve sa place de leader de la poule A avec 24 points, ex aequo avec l’AS Marsa, qui a rejoint la tête du classement grâce à sa victoire samedi à domicile face à l’AS Ariana (2-0).

De son côté, l’AS Djerba qui court toujours derrière son premier succès de la saison, reste enfoncée en bas du tableau avec 4 points seulement.

Poule A:

Dimanche

A Jerba Houmet Essouk:

AS Djerba – ES Zarzis 0-0

Samedi

A la Marsa:

AS Marsa – AS Ariana 2-0

A Soliman:

AS Soliman – US Siliana 3-2

A Korba:

CS Korba – AS Oued Ellil 1-0

A Béja:

Olympique Béja – Sfax RS 0-0

A Medenine:

CO Médenine – ES Jerba 1-1

Classement Pts j

1) AS Marsa 24 12

-) ES Zarzis 24 12

3) Olympique de Béja 22 12

4) AS Soliman 21 12

5) ES Jerba 18 12

6) CO Medenine 16 12

7) US Siliana 14 12

-) AS Ariana 14 12

9) AS Oued Ellil 12 12

-) Sfax RS 12 12

-) CS Korba 12 12

12) AS Djerba 4 12