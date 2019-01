Ligue 1 (11e j./match retard) : l’Espérance de Tunis remporte le derby face au C.Africain 2-1

L’Espérance de Tunis a remporté le derby de la capitale face au Club Africain (2-1), disputé dimanche à huis clos, au stade Ben Jannet à Monastir, dans le cadre de la mise à jour de la 11e journée du championnat de la Ligue I du football professionnel.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Taha Yassine Khenissi (16 et 56) pour l’Espérance, et par Yassien Chammakhi (27) pour le Club AFricain.

Dimanche:

Stade Ben Jannet (Monastir) :

Espérance de Tunis – Club Africain 2 – 1

Classement:

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. CA Bizertin 26 12 7 5 0 19 8 +11

. Espérance ST 26 11 8 2 1 16 5 +11

3. CS Sfaxien 25 11 7 4 0 13 3 +10

4. S.Tunisien 19 12 5 4 3 13 12 +1

. US Tataouine 19 13 5 4 4 14 17 -3

6. ES Sahel 18 11 4 6 1 15 10 +5

7. C.Africain 17 12 5 2 5 13 14 -1

8. US Ben Guerdane 14 11 3 5 3 10 9 +1

9. ES Metlaoui 12 13 3 3 7 11 17 -6

. S. Gabésien 12 13 2 6 5 8 10 -2

. JS Kairouan 12 13 3 3 7 8 15 -7

12. CS Hammam-lif 11 13 2 5 6 8 13 -5

13. AS Gabès 9 12 2 3 7 11 19 -8

14. US Monastir 7 13 1 4 8 12 19 -7