Tunisie – Kasserine : Des sans-emploi entament des mouvements de protestation

Des jeunes sans-emploi au gouvernorat de Kasserine ont entamé, depuis mercredi, des mouvements de protestation pour revendiquer le droit au travail et au développement.

Des sit-ins ont été observés à la place des martyrs, au centre-ville et devant les sièges du gouvernorat et du bureau de l’emploi. Egalement des marches ont été organisées dans les principales avenues de la ville.

Les protestataires, dont certains des diplômés en quête d’un emploi depuis plusieurs années et d’autres en chômage depuis plus de 12 ans, menacent d’accentuer leurs mouvements et de prendre le chemin à pied vers la capitale en signe de protestation contre la politique d’atermoiement et de marginalisation des régions intérieures adoptée par les autorités régionales et nationales.