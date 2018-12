Ligue 1 (10e j./match retard) : le Club Africain domine l’ES Metlaoui 3-1

Le Club Africain a dominé l’ES Metlaoui par 3 buts à 1, en match en retard de la 10e journée du championnat de la Ligue I du football professionnel, disputé dimanche au stade olympique d’El Menzah.

Les Clubistes ont plié le match dès la première mi-temps. Ils ont cueilli à froid leur adversaire suite à l’ouverture du score par Ali Abdi à la 2e, puis ils ont doublé la mise à la 6e par Zouhaier Dhaouadi.

Mais les visiteurs ont réagi à la 28e réduisant le score par Borhène Hakimi, avant que les rouge et blanc ne reviennent à la charge inscrivant avant la pause un 3e but signé Oussema Darragi (42).

Grâce à ce succès, le troisième de suite, les protégés de Chiheb Ellili confortent leur 7e place du tableau avec 17 points, en attendant les deux autres matches en retard qui les opposeront respectivement à l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, sachant que le derby de la capitale prévu le 6 janvier prochain pourra être reporté, compte tenu de l’indisponibilité du stade de Radès, en plein travaux de réaménagement.

De son côté, l’ES Metlaoui dont c’est le quatième match sans victoire, occupe toujours la 9e place avec 12 points partagés avec le S.Gabésien et la JS Kairouan.

Dimanche:

Stade d’El Menzah:

Club Africain – l’Etoile de Metlaoui 3-1

Classement: Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. CA Bizertin 26 12 7 5 0 19 8 +11

2. CS Sfaxien 25 11 7 4 0 13 3 +10

3. Espérance ST 23 10 7 2 1 14 4 +10

4. S.Tunisien 19 12 5 4 3 13 12 +1

. US Tataouine 19 13 5 4 4 14 17 -3

6. ES Sahel 18 11 4 6 1 15 10 +5

7. C.Africain 17 11 5 2 4 12 12 0

8. US Ben Guerdane 14 11 3 5 3 10 9 +1

9. ES Metlaoui 12 13 3 3 7 11 17 -6

. S. Gabésien 12 13 2 6 5 8 10 -2

. JS Kairouan 12 13 3 3 7 8 15 -7

12. CS Hammam-lif 11 13 2 5 6 8 13 -5

13. AS Gabès 9 12 2 3 7 11 19 -8

14. US Monastir 7 13 1 4 8 12 19 -7