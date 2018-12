Angleterre : Deux chocs consécutifs pour Liverpool contre Arsenal et Man City

Liverpool, leader de Premier League, aura à jouer deux copieux matchs, en championnat, le premier en recevant samedi Arsenal pour le compte de la 20e journée, avant d’effectuer un périlleux déplacement chez les Citizens de Manchester City, jeudi pour la journée d’après.

Les Reds abordent leurs deux prochains chocs avec une avance confortable de six points au classement sur Tottenham et surtout de sept sur le champion sortant Manchester City, à nouveau battu à Leicester (2-1), et désormais 3e.

Invaincus et insatiables, Mohamed Salah et ses coéquipiers, vainqueurs de Newcastle (4-0), mercredi lors du Boxing Day, ont enchaîné contre les Magpies un 19e match sans défaite et une 8e victoire consécutive.

Ils affichent la deuxième meilleure attaque du championnat derrière City avec 43 buts et la meilleure défense avec seulement 7 buts encaissés.

Une dynamique et des statistiques qui font flotter un parfum de titre au-dessus d’un club qui n’a plus été sacré depuis près de trente ans (1990).

Mais l’entraîneur allemand Jürgen Klopp a fait rappeler que le championnat en était seulement à mi-parcours.

“Six points d’avance (sur le 2e Tottenham) n’a aucune signification”, a-t-il même prétendu au soir du succès sur Newcastle.

Tout en se félicitant de la très bonne série en cours.

“Ce que nous avons toujours voulu faire, c’est créer les bases pour le reste de la saison”, a expliqué le technicien allemand.

“Nous voulons aussi écrire notre propre histoire.

Nous sommes la première équipe invaincue depuis 19 matches en Premier League dans l’histoire du club”, s’est-il réjoui.

Samedi, Liverpool tentera d’enchaîner un neuvième succès face à une équipe d’Arsenal (5e) qui avait résisté aux Reds en novembre (1-1) et compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, Pierre-Emerick Aubameyang (13 buts).

Le bilan est tout autre du côté de Manchester City qui a subi mercredi face à Leicester sa troisième défaite en quatre journées.

Avant cette série noire, les joueurs de Pep Guardiola n’avaient perdu que deux fois en 61 rencontres de Premier League.

Man City devra absolument se relancer à Southampton (16e) dimanche.

“Le cadet de nos soucis, c’est Liverpool, on doit nous concentrer sur Southampton”, a déclaré Guardiola, avant d’enchaîner: “Je n’oublie pas qui nous sommes, à quel point nous avons une bonne équipe et que j’ai des mecs exceptionnels dans le vestiaire”.

Puis de lancer, en guise d’avertissement: “La réalité c’est que nous avons perdu trois de nos quatre derniers matches dont les deux derniers.

Si on veut être de vrais prétendants au titre, on doit gagner de nouveau.

Si on ne le fait pas, ça ne sera plus possible”.

Tottenham, 2e au classement, reçoit samedi Wolverhampton, une autre équipe du milieu de tableau, après avoir largement battu Bournemouth lors de la dernière journée (5-0).

Les Spurs vont tenter de suivre le rythme des Reds.

Pour le moment, ils y parviennent plutôt bien: six victoires de rang et 11 buts inscrits lors des deux dernières rencontres.