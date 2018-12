Tunisie : Nidaa Tounes approuve le calendrier de son Congrès électif prévu du 25 au 27 janvier 2018

Le Mouvement Nidaa Tounes a approuvé, dimanche, le calendrier de son Congrès électif prévu du 25 au 27 janvier 2018. Ce calendrier a été présenté par la Commission préparatoire du congrès, en marge de la réunion du Comité politique et des coordinateurs régionaux du mouvement, tenue aujourd’hui à Mahdia.

Selon un communiqué du mouvement, cette réunion a permis d’examiner la situation interne du parti et des prochaines échéances politiques ” qui nécessitent la consolidation du front intérieur, la dynamisation des structures du parti et l’implication du plus grand nombre de ses cadres et militants dans la prise de décision “.

L’autre recommandation issue de cette réunion consiste à accorder l’importance nécessaire à l’encadrement des conseillers municipaux du mouvement et à consacrer une journée nationale à ce sujet en janvier 2019.

Le mouvement a également appelé le président de la République à accélérer la tenue du Congrès international contre le terrorisme, face au retour des opérations terroristes, à optimiser la politique étrangère et à intervenir avec l’efficacité et la rapidité requises pour défendre l’image du pays.