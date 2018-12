Ligue des Champions d’Afrique : Club Africain – Al Hilal

Le Club africain (CA), qui fera le déplacement dimanche à Khartoum pour affronter la formation soudanaise d’Al Hilal pour le compte des 16e de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, ambitionne de renouer avec la phase des groupes de la compétition.

Le CA, rappelle-t-on, s’était imposé à l’aller, dimanche dernier, par le score de 3-1, à Radès.

C’est donc avec détermination que les coéquipiers de Bilel Aifa aborderont la manche d’Oum Dormane en vue de décrocher leur billet pour la phase des groupes de la plus prestigieuse compétition africaine qu’ils n’ont plus atteint depuis 1997.

Toutefois, en dépit de l’avantage acquis au match aller, la mission des “rouge et blanc” demeure difficile, notamment, que l’effectif clubiste compte plusieurs absences pour blessures et pour des raisons disciplinaires, et eu égard à l’ambiance un peu particulière au stade de Khartoum.

Au vu de toutes ses données, l’entraineur du CA, Chiheb Ellili, est appelé à bien négocier ce match aux conditions particulières et à trouver les solutions tactiques permettant de pallier toutes les difficultés dont souffre son équipe.

De ce fait, pour compenser l’absence de Sami Hammami et Fakhreddine Jaziri, blessés, et de Mokhtar Belkhither qui a écopé de deux avertissements, le staff technique clubiste fera à nouveau appel aux services de Ahmed Khalil dans l’axe de la défense aux côtés de Bilel Aifa et à Hamza Agrebi pour remplacer Belkhither sur le flanc droit.

En milieu de terrain, Ellili reconduira les mêmes qu’au match aller, à savoir; Wissem Yahia, Ghazi Ayadi, Oussama Darragi et Zouhaier Dhaouedi, devant le duo de l’attaque, Yassine Chammakhi et Bilel Khefifi, en l’absence du ghanéen Derrick Sasraku et du burkinabé Bassirou Compaoré, blessés.

Le coup d’envoi du match sera donné à 18h (HT) sous la direction du burundais Pacifique Ndabihawenimana.