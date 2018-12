La Fondation BIAT organise la quatrième édition des SPARK DAYS à l’ENAU Sidi Bou Said

La Fondation BIAT a donné le coup d’envoi aux Spark Days. Durant les deux journées des 19 et 20 Décembre 2018, L’ENAU (École nationale d’architecture et d’urbanisme) a vibré sous l’enthousiasme et la créativité des jeunes participants. Cette quatrième édition des Spark Days a pu accueillir plus de 300 jeunes âgés entre 15 et 18 ans venus de différentes régions de la Tunisie pour découvrir le monde de l’Entrepreneuriat. A l’issue de cette édition, dix équipes lauréates ont défendu leurs idées de projets devant un jury de référence. Trois équipes se sont démarquées et ont été couronnées lors d’une cérémonie de remise des prix.

Les SPARK DAYS est un programme ludique et innovant développé par la Fondation BIAT. L’objectif est d’inspirer et d’initier les jeunes âgés de 15 à 18 ans à la culture entrepreneuriale à travers des ateliers pratiques de génération d’idées basées sur la méthode « Human-Centered Design ». Dans ces ateliers les jeunes entrepreneurs en herbe auront à développer des concepts innovants en réponse à des challenges d’actualité liés aux thèmes suivants : éducation, sécurité, media, gastronomie, économie, culture, citoyenneté, tourisme, mode et smart-cities. Ils seront accompagnés et coachés par des enseignants universitaires, des étudiants et des experts de différents horizons.

Au bout d’une journée et demi de travail condensé et interactif dans une ambiance ludique et festive, les 10 meilleurs concepts de projets issus des ateliers ont abouti à une finale et trois équipes lauréates ont été récompensées. Les membres du jury se sont basés sur des critères d’évaluation bien étudiés tels que « la compréhension du challenge », « l’esprit d’équipe », « originalité et innovation du concept », « le potentiel du marché » ou encore « la viabilité et durabilité»….

Par cet événement, la Fondation BIAT confirme sa stratégie d’œuvrer pour un écosystème propice à l’entrepreneuriat des jeunes en soutenant ceux qui contribuent au développement de leurs communautés et du pays. En effet, le programme SPARK vise à inculquer la culture entrepreneuriale chez les jeunes et à promouvoir l’appétence des futurs entrepreneurs pour l’innovation et la création de projets.

A propos du programme SPARK

