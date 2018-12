Coupe de la CAF – 16emes de finale retour : L’ES Sahel à Abidjan pour une place en phase de groupes

L’Etoile du Sahel affrontera vendredi en déplacement le Stade Abidjan à partir de 17h00, en match retour des seizièmes de finale de la Coupe de la confédération, avec de grandes chances de se qualifier directement à la phase des groupes, étant exempte des seizièmes de finale “bis”.

Fort de son large avantage de l’aller à Sousse sur le score de 3 à 0, oeuvre de Karim Aouadhi, Maher Hannachi et Ahmed Akaichi, la formation tunisienne semble bien partie pour franchir l’écueil du club ivoirien.

Pour ce match retour, L’ES Sahel ne pourra pas compter sur les milieux de terrain Mohamed Amine Ben Amor et Iheb Msakni ainsi que le défenseur Saddam Ben Aziza, mais le staff technique dispose de solutions de rechange pour pouvoir gérer le match et relever le défi de la qualification pour la phase des groupes après avoir pris une sérieuse option à l’aller.

La rencontre retour marquera la dernière apparition de l’attaquant égyptien Amrou Marai qui devrait faire ses adieux à son équipe à cette occasion avant de rejoindre en début d’année prochaine son nouveau club égyptien Pyramids FC.

La formation qui sera alignée à Abdijan serait composée de Makram Bdiri, Ghazi Abdul Razzaq, Omar Kanote, Rami Bedoui, Wajdi Kechrida, Karim Aouadhi, Malek Beaou, Maher Hannachi, Amine Chermiti et Amro Marai.

L’entraîneur français Roger Lemerre pressenti pour prendre en main l’équipe après le limogeage du Belge George Leekens et qui avait assisté au match aller à Sousse, ne fera pas le déplacement à Abdijan. Il devrait prendre en main l’équipe qu’il avait dirigée il y a quelques années la semaine prochaine.

L’équipe sera dirigée pour ce match retour encore par le trio composé de Taoufik Zaaboub, Patrick Weld et Emad Mehahdbi.

De son côté, malgré sa lourde défaite, le Stade Abidjan ne sera pas un adversaire facile pour les coéquipiers de Chermiti, et tentera de faire honneur au club vainqueur de la Ligue des champions dans l’ancienne formule en 1966, de cinq titres de champion de Côte d’Ivoire et 5 coupes, même s’il a perdu de sa verve an plan africain et même à l’échelle locale où il évolue désormais en division 2 et place la promotion parmi l’élite en tête de ses priorités.