LCA Al Hilal-C.Africain : La FTF enverra une délégation au Soudan, va adresser un message à la CAF

La Fédération tunisienne de football a annoncé mardi que le comité d’urgence de la FTF s’est réuni mardi sous la présidence du Dr Wadi Jari, “à la suite de la publication d’informations et de déclarations dans les médias soudanais pouvant porter atteinte au bon déroulement du match retour Al Hilal-C.Africain comptant pour la Ligue africaine des champions et pouvant nuire à la sécurité du Club Africain si des mesures appropriées n’étaient pas prises, d’autant plus que ces déclarations et articles peuvent refléter l’atmosphère générale de l’opinion publique sportive au Soudan à l’occasion de cette rencontre, en particulier les supporters du club soudanais. ”

A la suite de cette réunion, le comité d’urgence a décidé:

1- D’envoyer une mission de la FTF pour accompagner la délégation du C.Africain au Soudan, composée de 3 membres, dont le secrétaire général de la fédération et un coordinateur de sécurité.

2 – D’envoyer une correspondre à Confédération africaine de football afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité pour toute la délégation tunisienne, en invitant le trio arbitral à s’engager à faire preuve de neutralité totale et à ne pas céder aux pressions que le public ou toute partie liée au match pourraient imposer.

3 – D’envoyer une correspondance au ministère des Affaires étrangères tunisien par l’intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’informer de la question et l’inviter à intervenir pour un bon encadrement et des conditions de séjour appropriées à la mission du Club Africain.

4- La FTF souligne son respect pour la Fédération soudanaise de football et tous les clubs qui lui sont affiliés, ainsi que pour toutes le public sportif et les médias au Soudan, appelant toutes les parties à faire preuve de retenu par respect aux bonnes relations séculaires entre les deux pays.

Le club africain avait remporté le match aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions, disputé dimanche au stade de Radès, sur le score de 3 à 1, rappelle-t-on.

Le match retour aura lieu le 23 décembre à Omdurman et sera dirigé par un trio arbitral burundais conduit par Pacifique Ndabihawenimana.