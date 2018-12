Trois tunisiennes sélectionnées par l’OMS pour leurs efforts dans le domaine de la santé mondiale

Trois tunisiennes ont été sélectionnées par l’Organisation Mondiale de la Santé pour figurer sur une liste comportant 200 femmes leaders dont les efforts contribuent à améliorer la santé mondiale et œuvrent pour une meilleure santé au sein de leurs communautés.

Il s’agit de Sonia Abdelhak, biologiste et responsable du laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique; Emna Hammami, fondatrice et directrice générale de EVIDENZ Tunisie et Fatma Charfi, pédopsychiatre hospitalo-universitaire au centre hospitalo-universitaire Mongi Slim.

Les noms figurant sur cette liste ont été rassemblés entre les mois de juin et septembre 2018 lors d’un appel ouvert à la nomination de femmes leaders en santé mondiale. Cette liste a été mise au point dans une optique de valoriser la contribution des femmes dans le domaine de la santé mondiale afin de remédier à l’écart entre les genres dans ce domaine.