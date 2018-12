Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 9 au 15 décembre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 9 au 15 décembre 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 9 décembre 2018

-Coup d’envoi des JTC 2018 avec un hommage à la Palestine et l’annonce de la création de la saison du théâtre tunisien

-FIFM 2018: Nidhal Saadi, prix de meilleure interprétation masculine

-L’avenue Habib Bourguiba à Tunis, interdite dimanche, aux voitures et ouverte aux compétitions et aux jeux

-Prochain démarrage de l’exploitation du gisement de Phosphate à Sra Ouertan (PDG de la CPG)

-L’identifiant unique et la transformation de l’état civil, deux grands projets lancés en partenariat avec la BAD

-” Un nouveau thème sera choisi chaque dimanche pour animer le cœur de la capitale ” (Gouverneur de Tunis)

-Ettakatol compte se rapprocher des partis démocrates progressistes pour former un bloc parlementaire au sein du prochain parlement

-Marzouk met en garde contre la gravité des manœuvres orchestrées par certaines parties pour entraîner la Tunisie dans une spirale de chaos et de violence

-L’Association des jeunes experts comptables annonce son refus de confier aux services fiscaux des données sur ses affiliés

-Face aux actes de pression et d’intimidation pratiqués par le ministère de l’Education, des directeurs et censeurs de collèges et lycées au Kef se déclarent prêts à démissionner

Lundi 10 décembre 2018

-Journée mondiale des droits de l’Homme: la Tunisie réaffirme son engagement à renforcer les acquis de la Révolution

-Nouveau directeur général à la tête du centre de recherches et d’études sociales

-Trophée francophone du court métrage 2018 décerné au film tunisien “On est bien comme ça” de Mehdi Barsaoui

-Quinze cas d’agression contre les journalistes recensés en novembre 2018

-” Le ministère de l’éducation a présenté des propositions concernant les revendications des enseignants du secondaire et attend la réponse de l’UGTT” (Hatem Ben Salem)

-Khemaies Chammari et Mokhtar Trifi décorés des insignes de Commandeur de l’ordre la République

-Création en 2019 de trois nouveaux centres d’accueil des femmes victimes de violence (Néziha Laabidi)

-Les professeurs du secondaire observeront une journée de colère (Lassad Yacoubi)

-IVD: Appel à réviser la décision-cadre sur la réparation des préjudices

-L’ONU s’engage à se tenir aux côtés de la Tunisie dans ses efforts pour garantir les droits économiques des citoyens

-“La contribution de 1%, imposée aux banques, assurances et autres, une mesure populiste, aux conséquences lourdes ” (expert-comptable)

-L’institution des archives nationales est prête à recevoir et sauvegarder les archives de l’IVD (Directeur général)

-Démarrage du 3ème round des négociations avec l’UE sur l’ALICA

-Le chef de l’Etat accorde une grâce exceptionnelle à Borhane Bessaies

-La déduction de la TVA sur le patrimoine foncier relancera les ventes du secteur (Fahmi Chaâbane)

-L’Arabie saoudite, le Koweït, les Etats-Unis, et la Russie se sont opposés à la déclaration du groupe des experts sur le changement climatique(Giec)

-Majoul et Tabboubi insistent sur la conjugaison des efforts pour surmonter les difficultés de la filière laitière

-La LTDH craint un retour en arrière en matière en matière de droits et libertés

-La plainte déposée par Slim Riahi pour complot contre la sécurité classée sans suite (Justice militaire)

-Le bâtonnier des avocats affirme la réussite de la grève contre l’article 34 du projet de loi de finances

-“Les conditions de détention dans les prisons tunisiennes sont en deçà des critères internationaux” (ministre de la justice)

-JTC 2018: Les professionnels dans le théâtre appellent à remédier aux lacunes dans le secteur

-L’OECT décidera samedi, des mesures contre la révélation du secret professionnel

– L’ARP adopte le projet de la loi de finances de l’exercice 2019

-“La Tunisie a encore du chemin à faire en matière des droits de l’homme” (Youssef Chahed)

Mardi 11 décembre 2018

-L’Ordre des avocats juge ” inconstitutionnelle ” la loi de Finances 2019

-Lancement d’une nouvelle formation politique baptisée “Le parti nationaliste tunisien”

-La réalisation des projets inscrits dans le plan stratégique de numérisation des établissements publics de santé nécessite l’implication de tous les intervenants

-Ouverture de la première édition “Fenêtres sur le cinéma de Tunisie” à Paris

-Sfax-agression des journalistes de Zitouna-tv : La section du SNJT porte plainte

-Les inspecteurs du travail en grève de deux jours dans l’ensemble du pays

-PARJ 3 : Un don de 60 Millions d’euros pour appuyer la réforme de la Justice

-Crise du secondaire : La fédération générale de l’enseignement secondaire rejette les propositions du gouvernement

-Nidaa Tounes surpris de voir la Justice militaire se dépêcher à classer la plainte portée par son Secrétaire général, Slim Riahi (Ridha Belhaj)

-Lancement de la 2e édition du prix germano-africain d’encouragement à l’innovation

-La Commission Européenne est prête à apporter son appui à la Tunisie dans les différents programmes européens (Responsable européenne)

-Le Chef de l’Etat invite son homologue émirati à participer au 30e Sommet arabe ordinaire

-Quinze laboratoires mobiles pour la Police technique et scientifique, don de l’UE

Mercredi 12 décembre 2018

-La direction des JTC condamne “l’acte isolé et improvisé” de l’acteur dans la pièce “Al Kabir”

-Projet “Change ta classe” : Inauguration d’un espace de pratique artistique à l’école rue el Marr à Bab Menara

-Le Front populaire appelle les Tunisiens à descendre dans la rue

-Les notaires en grève

-Les médecins dentistes rejettent la nouvelle taxe imposée par la nouvelle loi de finances

-Lancement en Tunisie de la 1ère application “I-Migr”

-Youssef Chahed déclare son patrimoine

-Jedaida : Les habitants réclament l’ouverture du Centre intermédiaire de santé construit depuis 2016

-Jeunesse – Clôture du meeting national des établissements des jeunes: Pour un rôle plus important des maisons des jeunes

-Augmentation salariale dans la fonction publique: Les concertations sont en cours (Monem Amira)

– Plus de 60 députés intenteront un recours pour inconstitutionnalité de dispositions de la loi de finances 2019

-Fonction publique: “Je conseille le gouvernement de conclure au plus vite l’accord sur les majorations salariales” (Taboubi)

-Le choix de combiner entre nomination et élection des membres de la Cour constitutionnelle à l’origine du blocage (déclaration)

-IJABA proteste contre la non satisfaction des revendications des enseignants

-Zbidi affirme à Rome le rôle de l’Initiative 5+5 Défense dans le renforcement des activités opérationnelles conjointes des forces armées des pays membres

-Les enseignants du secondaire organisent une marche de protestation à Tunis

-Garde à vue des détenus : les dépassements sont toujours commis durant les premières 48h (INPT)

-Risque de fermeture de l’espace aérien en cas de grève des techniciens de la navigation aérienne

-“Les orientations définies dans la loi de finances 2019 ne servent aucunement les classes subalternes et marginalisées” (Al-Massar-La Tunisie en avant)

-Béji Caïd Essebsi affirme la volonté de consacrer la liberté de la profession d’avocat et son indépendance

-La Tunisie élue à la tête de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones

-Catastrophes naturelles en Tunisie : 43 MD de pertes par an (30 dernières années)

-Le dossier de l’assassinat de Saleh Ben Youssef transmis par l’IVD à la juridiction spécialisée

Jeudi 13 décembre 2018

-Report de la grève des techniciens aériens

-COP24 : Les principales organisations internationales s’engagent pour la neutralité carbone

-Le Fonds Vert se réapprovisionne : La Tunisie devrait en profiter

-Le gouvernement tunisien demande à l’Union Européenne, de lever le gel des avoirs de Marouane Mabrouk

– L’agence TAP organise un séminaire sur “le droit du journaliste sportif à l’accès à l’information, entre réalité et législation”

-Un regard sur la Tunisie post-révolution lors du 3ème jour des ” Fenêtres sur le cinéma de Tunisie ” à Paris

-Tunisie-Algérie : Des stations vertes dans 8 zones frontalières, quelle belle idée !

-Trois jours avant l’expiration des délais, quelque 33.500 personnes ont déclaré leur patrimoine (Nadia Saïdi)

-Workshop sur une nouvelle conception du rôle et des missions de l’ONFP

-Meherzi demande à Caïd Essebsi de ne pas promulguer la loi de finances 2019 et de la renvoyer à l’ARP

-Tunisie-France-Belgique : Lancement d’un jumelage entre les instances de régulation audiovisuelle

-La Tunisie appelle à la dynamisation de la contribution des pays pour réduire les effets des changements climatiques

-La stratégie nationale au profit de la famille examinée prochainement en conseil ministériel

-La Tunisie produit 3% d’électricité à partir des énergies renouvelables (président de l’ATEE)

– L’article 13 de la décision-cadre sur la réparation des préjudices s’applique aux victimes dépassant l’âge de recrutement dans le public (IVD)

-Manifestation des avocats contre l’article 33 de la loi de Finances 2019

-L’objectif du gouvernement est de limiter le déficit budgétaire de la CNRPS à 280 millions de dinars avant de la fin de l’année (Mohamed Trabelsi)

-ARP: Le projet de loi sur la retraite ne réglera pas la crise des caisses sociales (Les députés)

-Le chef du gouvernement s’entretient à Riyad avec le Roi d’Arabie saoudite

-Anouar Maarouf appelle à limiter la fuite des compétences tunisiennes

-L’UGTT insatisfaite de la loi de finances de 2019

-Des recours seront déposés par le FP contre certains articles de la nouvelle loi de Finances (Ahmed Seddik)

-Plus de 1000 institutions dans le monde rejettent l’investissement dans les compagnies de charbon

-L’IVD soumet le dossier ” évènements de Kasbah II ” à la chambre judiciaire spécialisée au Tribunal de première instance de Tunis

-Le collectif de défense dans l’affaire Mohamed Zouari accuse ouvertement le Mossad

-Fitch Ratings maintient la notation souveraine de la Tunisie à “B+ (BCT)

-Libération du ressortissant tunisien enlevé par un groupe armé à Madagascar (Ambassadeur)

-Tunisie/Arabie Saoudite: Signature de plusieurs accords d’une valeur de 350 MD

Vendredi 14 décembre 2018

-Adoption d’une série de mesures urgentes pour améliorer les prestations dans le centre de protection des personnes âgées à Manouba

-Réunion au ministère du transport, pour résoudre la grève des chauffeurs des sociétés de transport de carburants

-Deux rassemblements de protestation à Tunis contre l’IVD

-La distribution de gaz domestique en gros sera suspendue à partir du 17 décembre 2018

-Pour Ben Sedrine, l’IVD a réussi à démanteler le système de corruption

-Annulation de la grève des chauffeurs des sociétés de transport des carburants

-Plus de 13 mille migrants tunisiens ont atteint les côtes italiennes au cours de ces quatre dernières années (FTDES)

-Ennahdha dit ” accueillir favorablement ” le classement par la justice militaire de la plainte sur le complot contre la sécurité intérieure de l’Etat

-La stratégie nationale de l’entreprenariat, un mécanisme pour la lutte contre le chômage

-“Le gouvernement en place a consacré une loi de finances qui menace la stabilité politique et la paix sociale”, selon Afek Tounes

-Le gouvernement aurait dû lancer depuis la révolution un audit pour clarifier la situation des ressources énergétiques (Expert)

-Prochainement une stratégie nationale visant à promouvoir la participation de la femme aux élections

-“La Turquie est prête à instaurer un partenariat avec la Tunisie en matière d’industrie militaire” (Ambassadeur de Turquie à Tunis)

-La Tunisie mise sur un million de touristes français en 2019 (Trabelsi)

-Clôture des travaux de l’IVD : Des défenseurs des droits humains avancent des propositions à inclure dans le rapport final de l’instance

-Saida Garrach dément le refus par le président de la République de parapher la loi de finances

-Un groupe armé de 12 personnes braquent une agence bancaire à Sbiba et tuent le frère du martyr Saïd Ghozlani (source judiciaire)

Samedi 15 décembre 2018

-Baisse des prix des appartements et des maisons de 5,2%, durant le 3ème trimestre 2018

-Un jour avant l’expiration des délais, plus de 65 mille personnes déclarent leur patrimoine

-Clôture des travaux de l’IVD: Un festival cinématographique autour de la justice transitionnelle le 25 décembre prochain (Adel Maizi)

-Prochainement entrée en service d’une plateforme électronique dédiée aux compétences tunisiennes à l’étranger

-“Nul ne peut remettre en cause le droit des victimes de la tyrannie d’obtenir réparation pour les violations qu’elles avaient subies” (Ben Sedrine)

-Rassemblement de protestation devant le théâtre municipal de Tunis contre la réparation des victimes des violations

-Le ministère des Affaires religieuses prépare une stratégie nationale pour garantir la neutralité des mosquées lors des élections de 2019 (Ministre)

-Boycott des examens : Des parents protestent à Tunis

-La situation sociale dans le pays est extrêmement dangereuse (Noureddine Tabboubi)

-L’INLUCC respecte les données personnelles des déclarants (Chawki Gaddes)

-Clôture des travaux de l’IVD: Appel à la création d’une structure pour préserver la mémoire des violations connues sous la dictature