CAF Awards 2018 : Anis Badri et Mouine Chaabani parmi les finalistes pour les prix de meilleur joueur et de meilleur entraineur de l’année

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé vendredi la liste des dix nominés pour le prix du meilleur joueur africain de l’année 2018 dans laquelle figure, notamment, le milieu de l’Espérance sportive de Tunis, Anis Badri.

Figure, également, dans la liste des nominés pour le prix du meilleur entraîneur de l’année, l’entraineur de l’Espérance de Tunis, Mouine Chaabani.

La phase finale impliquera les votes des experts des médias de la CAF, de légendes, des entraîneurs des quarts-de-finaliste de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, ainsi que des entraîneurs et capitaines des 54 associations membres”, précise la CAF.

Le gala de remise des prix, destiné à rendre hommage aux footballeurs et officiels qui se sont distingués au cours de l’année, se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar (Sénégal).

Liste des dix nominés pour le meilleur joueur africain de l’année 2018:

– Alex Iwobi (Nigéria et Arsenal)

– Andre Onana (Cameroun et Ajax)

– Anis Badri (Tunisie et ES Tunis)

– Denis Onyango (Ouganda et Mamelodi Sundowns)

– Mehdi Benatia (Maroc et Juventus)

– Mohamed Salah (Egypte et Liverpool)

– Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon et Arsenal)

– Riyad Mehrez (Algérie et Manchester United)

– Sadio Mane (Sénégal et Liverpool)

– Walid Soliman (Egypte et Al-Ahly)

Liste des nominés pour le meilleur entraineur de l’année 2018:

– Aliou Cissé (Sénégal)

– Hervé Renard (Maroc)

– Mouine Chaabani (Espérance de Tunis)

