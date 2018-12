Tunisie : BCE affirme la volonté de consacrer la liberté de la profession d’avocat et son indépendance

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a affirmé mercredi la volonté de consacrer la liberté de la profession d’avocat et son indépendance conformément aux dispositions de la Constitution.

Présidant la célébration du 10ème anniversaire de la création de l’Institut supérieur de la profession d’avocat à Tunis, Béji Caïd Essebsi a insisté sur la nécessité de permettre à l’avocat d’accomplir son devoir dans les meilleures conditions, de lui garantir l’immunité et de préserver le secret professionnel dans l’objectif d’instaurer la justice et de protéger les droits des citoyens.

Le président de la République a également mis l’accent sur l’implication importante des avocats durant le mouvement de libération nationale et l’édification de l’Etat moderne, ainsi que le rôle lui leur est échu lors de la Révolution, souligne un communiqué de la présidence de la République.

Il a mis en avant la responsabilité de la profession d’avocat dans la réussite du processus de transition démocratique et la réalisation de la justice, du progrès et de l’égalité en faveur de tous les citoyens sans exclusion, saluant le rôle de l’Institut supérieur de la profession d’avocat dans la formation de nouvelles générations d’avocats qui contribueront à la mise en place de l’Etat de droit et des institutions.

Un hommage a été rendu à cette occasion au président de la République par le Directeur de l’Institut Noureddine Ghazouani, en signe de reconnaissance aux services éminents qu’il a rendus à la profession d’avocat et à l’appareil judiciaire de façon générale pendant plus de 50 ans.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment des ministres de la Justice et de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du Doyen de l’Ordre des avocats. Y ont pris part également des anciens directeurs de l’Institut et des personnalités de la famille judiciaire.