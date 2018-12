Tunisie – JTC 2018 : Hommage au Théâtre Burkinabé et rôle du théâtre Forum dans la société

Le théâtre burkinabé, son histoire ainsi que le rôle du théâtre Forum (Théâtre de développement) dans la société, tels sont les principaux thèmes abordés, mardi, à la salle “Africa” à Tunis dans la conférence du dramaturge et metteur en scène burkinabé Prosper Kompaoré.

Intervenant à l’occasion de l’hommage au pays d’honneur le Burkina Faso et ceci à l’occasion de la 20ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), le dramaturge et professeur de théâtre, Prosper Kompaoré a passé en revue l’histoire de l’évolution du théâtre burkinabé évoquant ainsi l’époque colonialiste suivie de l’étape pionnière durant les années 1970-1980 ensuite l’implication du secteur privé dans le théâtre et l’introduction des dialectes parlés en plus de la langue française pendant la période 1980-2000.

Evoquant l’époque contemporaine, Kompaoré a fait savoir que le théâtre s’est popularisé au Burkina Faso avec un intérêt croissant du public et une ouverture à l’international en soulignant que le théâtre burkinabé est devenu grâce à la nouvelle génération de dramaturges et de comédiens “une plateforme du théâtre africain dans sa diversité”.

Dans son intervention, le dramaturge a mis l’accent sur l’importance du rôle du Théâtre Forum et son impact sur la société, rappelant à ce sujet que le théâtre Forum est une technique théâtrale s’appuyant sur l’improvisation des comédiens sur des problématiques sociales, économiques ou sanitaire d’une communauté.

“Le théâtre Forum est un théâtre d’action où la prise de parole théâtrale devient un acte citoyen portant un désir de changement” a-t-il mentionné

Et d’ajouter : “Dans une logique interactive, le Théâtre Forum est une occasion pour ouvrir le débat avec le public à la fin de la représentation en l’invitant de s’emparer de la scène et de devenir un acteur. Cette démarche permet au spectateur de prendre du recul face à la réalité et trouver ainsi des solutions à ses préoccupations”.

Rappelons que le Burkina Faso est l’invité d’honneur de la 20ème édition des JTC. A cette occasion, la direction du festival a honoré, samedi dernier lors de la cérémonie d’ouverture, des personnalités de la scène théâtrale du Burkina Faso qui ont contribué à l’évolution et le développement de l’action théâtrale dans leur pays à savoir la comédienne et la fondatrice de la rencontre théâtrale “Un village dans une ville” Wend-Kuuni Oliva Ouedraogo, le metteur en scène Hassan Kouyaté et le metteur en scène Etienne Minoungou.