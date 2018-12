Tunisie : Résumé de l’actualité nationale de la semaine du 2 au 8 décembre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 2 au 8 décembre sur la scène nationale

Dimanche 2 décembre 2018

-Plus de 100 jeunes participent à une manifestation à Jebel Lassouda à Sidi Bouzid

-Protestation contre la création à Mhamdia d’un centre de valorisation des déchets

-Lancement du projet de formation d’ambassadeurs tunisiens pour défendre l’environnement marin

-La chute du gouvernement ne résout pas les problèmes économiques et politiques du pays (Abdelkrim Harouni)

-Le comité de défense Belaïd-Brahmi dément avoir l’intention de porter plainte contre Ennahdha pour dissoudre le parti

-Ouverture du sommet du climat en Pologne dans une atmosphère de pression face aux urgences climatiques

-Marathon “COMAR” – Le Marocain Jawad Kallouz remporte la 33e édition

-Boycott des examens : la coordination “Parents en colère” appelle tous les parents à manifester pacifiquement devant les collèges et lycées de la République

-Boycott des examens : Le ministre de l’éducation appelle à la reprise des négociations et à la préservation de l’intérêt des élèves

Lundi 3 décembre 2018

-Tataouine: les trésors historiques et l’épineuse question de la propriété foncière

-Bientôt la loi d’accès à l’information en version braille et en langue des signes

-La police de proximité bientôt dans 6 localités de Médenine

-Trois consultations régionales à Sousse, Sfax et Gafsa pour le développement du cadre juridique organisant les associations

-” Nous devons rattraper notre retard avant qu’il ne soit trop tard ” (secrétaire général de l’ONU)

-Les personnes à besoins spécifiques protestent devant le siège de l’ARP

-Djerba-Economie participative : 30% des projets municipaux approuvés

-IJABA décide d’entamer une grève administrative

-Organisation du forum international du tourisme de santé à Tunis du 11 au 13 février 2019

-Lancement du “réseau parlementaire pour la défense des droits de l’Homme” (Conférence de presse)

-Le vaccin et les mesures d’hygiène meilleurs moyens de prévenir la grippe saisonnière

-Les sociétés de location de voitures boycotteront l’achat de nouvelles voitures au titre de 2019

– La Tunisie accueille le prochain Forum des affaires de la BERD

– ” L’image de la Tunisie à l’étranger est rayonnante et respectée ” Khémaies Jhinaoui

– Des familles des martyrs et blessés de la révolution entament une grève de la faim à partir de ce lundi (déclaration)

– Enseignement secondaire : taux de boycott des examens a dépassé 95% à Kasserine et Sfax

– Conférence des consuls honoraires: La Tunisie propose à l’export près de 5900 produits (Cepex)

-Une délégation chinoise appelle à la mise en place d’un partenariat privilégié avec la Tunisie

– Ouverture d’une enquête sur les données révélées à propos de ” l’organisation secrète ” d’Ennahdha (Sofiene Selliti)

– La Banque mondiale soutient le développement du rendement de la STEG

Mardi 4 décembre 2018

– Tozeur : 9 blessés dans une collision entre un train et un louage

– La Tunisie classée 136ème en termes de risques climatiques

– Le QFF octroi un crédit de 15 millions de dollars au profit de 5 établissements financiers tunisiens

– Les Figues de Djebba et l’Huile d’olive de Teboursouk bientôt protégées à l’international (INNORPI)

– Le président de la République reçoit Besma Khalfaoui et l’avocat Ali Khalthoum membre du Comité de défense dans l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaid

– L’UGTT appelle à dévoiler toute la vérité sur l’assassinat de Farhat Hached

– Le plan de restructuration de Tunisair sera signé au début de 2019 (Ben Ahmed)

– Prochainement, les voitures du transport rural et de louage transporteront les ouvrières agricoles

– La Tunisie entame l’élaboration de sa stratégie de développement à bas carbone

– La prise en charge par la chambre d’accusation de la Cour d’appel du dossier de l’appareil secret entrave le parquet (Collectif de défense)

– Enseignement secondaire : une semaine bloquée mouvementée

-Le bloc démocratique accuse les groupes Ennahdha et Nidaa Tounes de retarder l’élection du président de l’ISIE

-Le ministre de la Défense pose la première pierre de la base aérienne de Remeda

-La Tunisie est prête à présider, en 2020, l’initiative “West Med” pour le développement durable de l’économie Blue en Méditerranée occidentale

-Le Réseau de la pêche artisanale condamne le blocage de certaines dispositions de la loi régissant le secteur de la pêche

-Commerce électronique: Des bénéfices de 165 MD (ministre du Commerce)

-Des investisseurs finlandais expriment leur intérêt à investir dans le projet de Sebkhet Sijoumi

-Feriani annonce la réalisation du projet de la ville industrielle intégrée à Menzel Habib

-INS: Le taux d’inflation se stabilise à 7,4% en novembre 2018

-La BM mobilisera 200 milliards de dollars sur 5 ans en faveur de l’action climatique

Mercredi 5 Décembre 2018

– Commémoration du 66ème anniversaire de l’assassinat du leader Farhat Hached

-L’engagement des féministes tunisiennes pour l’égalité dans l’héritage et les libertés au coeur des Journées féministes maghrébines Fatema Mernissi (Paris)

-Appel à déterminer les concepts relatifs à la protection sociale (Mohamed Trabelsi)

-Les députés tirent la sonnette d’alarme sur la flambée des prix, le commerce parallèle et les importations anarchiques

-Les ouvriers de chantiers entament une série de mouvements pour revendiquer le droit à un travail décent

-Sport-infrastructure: Le chef du gouvernement inaugure une salle omnisports et un mini-foot à Douar Hicher

-La franchise tunisienne et le brand tunisien sont encore peu développés (CCIT)

-Le ministère du Commerce renouvelle l’autorisation à l’unité de conditionnement d’huile végétale, malgré les critiques

-68% des étudiants subsahariens en Tunisie ont rencontré des problèmes d’obtention de carte de séjour (Etude)

-La Tunisie et l’Afrique du Sud se mettent d’accord sur la création d’un conseil d’affaires mixte

-Mortalité maternelle en Tunisie : Près de 30 décès pour chaque cent mille naissance (ONFP)

-Douar Hicher : Chahed annonce le projet d’approvisionnement de la Cité Rommana en eau potable

-Le bloc du Mouvement Nidaa Tounes forme un pourvoi devant le Tribunal administratif au sujet du Fonds de la Dignité

-La situation épidémiologique reste stable en Tunisie (Ministère de la Santé)

-La Cour de cassation de Tunis décide de reporter l’examen de l’affaire Chokri Belaid au 16 janvier 2019

-L’interdiction par le Koweït d’octroyer un permis de travail aux tunisiennes de moins de 40 ans est infondée (MAE)

-Lancement d’une campagne de sensibilisation et d’une application électronique pour lutter contre le harcèlement dans les moyens de transport publics

-Le conseil des ministres appelle la fédération de l’enseignement secondaire à renoncer au boycott des examens

-Des associations, des indépendants et des partis politiques contre le projet d’amendement de la loi électorale

-Instauration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du 7 décembre 2018 jusqu’au 5 janvier 2019 (présidence de la République)

-Conseil des ministres : L’amélioration du classement de la Tunisie dans le rapport “Doing Business” en examen

-Tourisme: La Tunisie demande la levée de l’interdiction du voyage frappant le sahara tunisien (Trabelsi)

-Le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord approuve le troisième rapport de suivi de la Tunisie

-Une deuxième liste des personnes et associations impliquées dans des affaires de terrorisme et dont les avoirs sont gelés sera publiée fin décembre dans le JORT

-Le ministre de la Justice salue les efforts déployés par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour la consécration des droits de l’homme en Afrique

Jeudi 6 décembre 2018

-La semaine du cinéma tunisien à Philadelphie au mois de mai 2019

-Le Forum de l’investissement en Tunisie (TIF 2019), sera organisée les 20 et 21 juin

-Tataouine, une destination de rêve toujours prisée

-La situation socioéconomique du pays est alarmante (FTDES)

-Le Chef du Gouvernement préside la cérémonie du 62ème anniversaire de la Douane

-Baisse des mouvements de protestation en novembre 2018

-Cérémonie de lever de drapeau sur le patrouilleur de haute-mer “Sophonisbe”

-” Le ministère public doit agir pour stopper le boycott des examens qui est une mesure illégale”, (Avocat)

-Faible présence des personnes à besoins spécifiques dans les conseils municipaux

-“La Tunisie cherche à transcender les difficultés qui entravent la réouverture de la ligne aérienne directe entre Tunis et Khartoum” (Jhinaoui)

-Sidi Bouzid : Découverte d’un “entrepôt” pour la fabrication d’explosifs à Lassouda

-Budget de l’Etat pour l’année 2019 : l’arbre qui cache la forêt

-Les émissions de gaz des pays développés ont diminué de 13% entre 1990 et 2016, selon un nouveau rapport de CCNUCC

-Jusqu’au mercredi, 97 députés sur un total de 217 ont déclaré leur patrimoine et leurs intérêts

– La Fédération Générale de l’Enseignement Secondaire prête à s’assoir à la table des négociations sans conditions

-“Doing business”: La BM met à la disposition de la Tunisie des moyens humains et financiers pour améliorer son classement

-L’Office national de la protection civile reçoit un don allemand consistant en 10 véhicules de lutte contre l’incendie

-COP 24: Le honteux prix ” Fossile du Jour “, revient mercredi à l’Arabie Saoudite et jeudi au Koweit

-La banque des régions se basera sur un nouveau schéma économique en matière de financement des entreprises (PDG de la BFPME)

-La BEI prête à examiner les projets proposés par la Tunisie (Vice-présidente BEI)

-TUNISAIR: Le ministre du transport appelle au renforcement de la fréquence des vols à 80% vers la fin de janvier 2019

Vendredi 7 décembre 2018

-Ouverture des 33èmes Journées de l’Entreprise

-La 40ème édition du Festival international des Oasis de Tozeur les 21 et 22 décembre

– 8 ouvriers de l’usine “Tom” bénéficient d’un non-lieu

-La société civile appelle à intégrer les droits de l’homme au “manuel d’application” de l’Accord de Paris

-Les avocats décident une grève pour le lundi 10 décembre

-Le président de l’IACE plaide pour un dialogue sur la productivité et la réforme de la politique de change

-Intensifier la coopération dans le secteur industriel entre la France et les pays arabes

-“La marge des réformes se rétrécit chaque jour davantage” (coordinateur des 33èmes journées de l’entreprise)

-La Sonede lancera un projet d’approvisionnement en eau potable pour le Grand Tunis

-” Le gouvernement a entamé la mise en place des réformes, malgré l’absence de soutien politique ” (Chahed)

-La Sonede est déficitaire de 39 MD, à fin 2017

-Le député Yassine Ayari condamné à deux mois de prison ferme

-“La BEI est fortement mobilisée pour soutenir la Tunisie nouvelle” (vice-présidente de la BEI)

-La cyberaddiction … De l’écran au suicide

-Détermination des enseignants à obliger le ministre de l’éducation à respecter la loi (Yaacoubi)

-Démarrage de la réalisation du projet du port en eaux profondes d’Enfidha avant la fin de 2018

-Le decaching démarrerait en juin 2019 (Abassi)

-La Tunisie n’est pas encore arrivée à la phase de l’échange des appels d’offres avec l’UE

-Taxé de vouloir obtenir réparation, le parti des travailleurs affirme qu’il cherche plutôt à réaliser les objectifs de la justice transitionnelle

-Boycott des examens : Chahed réitère le refus catégorique de son gouvernement de mêler les élèves aux différends

-Enseignement-Boycott des examens: Il est encore possible de passer les examens et de relancer les négociations (Hatem Ben Salem)

-Le taux d’évasion fiscale en Tunisie a atteint plus de 20% (secrétaire général du ministère des Finances)

-Réouverture des candidatures au conseil de l’Instance de bonne gouvernance dans la catégorie de “spécialiste en information et en communication”

-La CNAM entamera la semaine prochaine la distribution des médicaments (Mohamed Trabelsi)

-10 MD du budget de l’Etat alloués au fonds de dignité et de réhabilitation des victimes

-Mohamed Ennaceur: La lutte contre la corruption implique une mobilisation collective

-Sousse-Journées de l’entreprise : Nécessité de réduire les délais des autorisations d’investissement

-Un débat s’ouvre sur l’arsenal juridique spécifique au change du dinar en 2019, pour son changement

-Irruption dans les bureaux des commissariats régionaux de l’éducation : Le ministère de l’éducation réagit

-Lancement du Réseau national “Femmes de Tunisie contre la corruption”

Samedi 8 décembre 2018

-Bientôt, promulgation de deux décrets réglementaires relatifs à la loi anticorruption (Youssef Chahed)

-JTC: l’UTICA crée un prix du meilleur producteur théâtral privé

-La COP à mi-chemin : Rien de concret, juste des signes positifs concernant la finalisation des textes du ” Paris Rulebook”

-Entretien du ministre de l’éducation avec la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique

-Traite des personnes : Les femmes et les enfants, la population la plus touchée

-Des députés mettent en garde contre la gravité des menaces adressées à l’élue Fatma Mseddi

-Le ministère de l’éducation dément l’organisation des examens pendant les vacances d’hiver

-Croissance de 5% du trafic passagers de TUNISAIR, au mois de novembre 2018

-En prévision du 7ème sommet de l’UMA : Les ministres des Affaires étrangères des pays membres conviés à une réunion préparatoire à Tunis

-Des milliers de manifestants ont atteint l’Arena où se tient le sommet du climat dans une Marche pour le climat

-Démarrage de la 16e session du Prix international de Tunis pour la mémorisation, l’interprétation et la psalmodie du Coran

-Rassemblement de protestation contre “les tentatives de normalisation avec l’entité sioniste”

-Le ministre de l’Intérieur annonce un appui logistique et humain aux forces sécuritaires de Kasserine

-L’ARP met fin à la controverse sur le fonds de la dignité

-Ennahdha exige une enquête sur des faux profils qui lui sont attribués sur des sites web, menace de traduire ses auteurs en justice

-ARP : Augmentation des indemnités destinées aux agents des forces de sécurité, de la douane et aux militaires

-Le PDL va demander au chef de l’Etat d’entamer les “procédures légales de dissolution du parti Ettahrir”

– Le bureau de Tunisair à Paris n’a pas été saccagé (comuniqué)

-L’ARP achève l’adoption de tous les articles du PLF 2019