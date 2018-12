Tunisie : L’avenue Habib Bourguiba, interdite dimanche, aux voitures

L’avenue Habib Bourguiba à Tunis, a été interdite dimanche, dès 8h du matin, au public et ouverte aux jeux et aux compétitions sportives et culturelles destinés aux enfants, aux jeunes et même aux adultes.

“C’est une ambiance magnifique !.Nous allons faire des courses mais voilà que nous sommes surpris par cette ambiance qui va nous permettre de nous détendre et nous amuser” , a déclaré à l’agence TAP, un citoyen qui passait par l’avenue avec ses enfants.

De son côté, Jalel Tekaya, président de la fédération tunisienne du sport pour tous, a souligné que cette manifestation organisée en collaboration avec le gouvernorat et la municipalité de Tunis, vise à changer l’image de la capitale, pour la rendre plus attractive et surtout joyeuse grâce à une ambiance festive.

” L’initiative d’interdire les voitures d’accéder au coeur de Tunis, permettra aux fédérations sportives d’organiser des événements importants et des compétitions ouvertes au public” a-t-il indiqué.

A 10 heures du matin, l’avenue Habib Bourguiba est, en effet, pleine de monde. Les enfants ont été répartis en différents groupes. Certains participent aux jeux sportifs, d’autres jouent aux échecs et d’autres encore, suivent le rythme de la musique.