Tunisie : Hichem Fourati annonce un appui logistique et humain aux forces sécuritaires de Kasserine

Le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati a indiqué samedi dans une déclaration en marge de sa visite au gouvernorat de Kasserine, que le dispositif sécuritaire sera renforcé dans la région par des équipements spécifiques, des outils de travail et des ressources humaines de manière à faciliter l’action des unités sécuritaires en matière de lutte contre le terrorisme.

Fourati a fait observer que sa visite à Kasserine s’inscrit dans le cadre de l’inspection des sièges des forces de sécurité dans la région, y compris les sièges frontaliers, et ce pour prendre connaissance des conditions de travail des unités sécuritaires et des insuffisances enregistrées dans le but d’y remédier. Il s’agit également, d’après le ministre, de s’assurer du degré de promptitude des forces sécuritaires, de les soutenir moralement et de mettre en valeur leurs efforts et leurs sacrifices pour le pays.

Fourati a souligné dans ce sens l’importance du rôle du citoyen dans l’appui des efforts des forces sécuritaires pour lutter contre le fléau du terrorisme, indiquant que le ministère va œuvrer à garantir la sécurité et l’intégrité des citoyens coopérant avec les unités sécuritaires.

” La situation sécuritaire dans le pays est stable pour le moment, mais les menaces terroristes persistent, ce qui exige plus de vigilance et de préparation “, a ajouté Hichem Fourati.

Lors de sa visite au gouvernorat de Kasserine, le ministre a pris connaissance de la marche du travail de la Direction régionale de la protection civile, du District de la sécurité nationale et du service régional spécialisé, de la Brigade régionale de maintien de l’ordre public et de la Brigade régionale des unités d’intervention relevant de la Garde nationale. Fourati a présidé également une réunion de travail restreinte au cours de laquelle ont été présentés les programmes et plans sécuritaires et militaires à venir, avant d’effectuer une visite d’inspection au passage frontalier de la délégation de Hydra.