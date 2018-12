Tunisie  : La chaîne Elhiwar Ettounsi subit de grandes pressions

Samira Chaouachi était sur les ondes d’Express Fm, Club Express, dans la soirée du vendredi 30 novembre, lorsqu’elle a affirmé que le propriétaire d’Elhiwar Ettounsi, Sami Fehri subit de grandes pressions.

La dirigeante au sein de Nidaa Tounes a déclaré que les deux chaînes privées Attessia et Elhiwar ne respectent plus la déontologie du journalisme et ne sont plus neutres.

Elle explique que depuis un certain temps, les programmes politiques de ces deux chaînes, en particulier Elhiwar, sont au cœur d’une pression exercée par une tierce partie. Tous les moyens de pression sont exercés sur Sami Fehri.

La dirigeante poursuit en ajoutant que la chaîne Attessia est proche du régime étant donné que le député Ridha Charfedine a une part du capital de la chaîne.