Tunisie – 33e Marathon Comar : Près de 4500 participants d’une vingtaine de nationalités au départ

Près de 4500 coureurs d’une vingtaine de nationalités différentes prendront part aux épreuves de la 33e édition du marathon Comar Tunis-Carthage, prévue dimanche matin.

Trois épreuves sont au programme de cet évènement sportif, deuxième du genre en Afrique: Un marathon de 42,195 km, un semi-marathon de 21,1 km et une course pour tous de 5 km, outre le “kids marathon” destiné au enfants entre 7 et 14 ans.

Le président du comité d’organisation du marathon, Lotfi Haj Kacem, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse au siège de l’organisation patronale (UTICA), que le marathon Comar a acquis au fil des ans assez de maturité pour être indexé dans la liste des plus prestigieux évènements agréés par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF).

Dans ce sens, a-t-il ajouté, le comité d’organisation a pris l’initiative d’inviter Pierre Weiss, membre de l’Union, à assister au marathon en vue de rédiger une recommandation en faveur de la manifestation à soumettre à son instance.

De son côté, le vice-président de la Fédération tunisienne d’athlétisme, Khaled Amara, a indiqué que le marathon Comar revêt désormais une dimension internationale qui dépasse les simples aspects sportif, touristique, culturel et économique et qui implique davantage d’efforts pour garantir son succès aux plans sportif et logistique.

Pour sa part, la secrétaire générale du marathon, Kaouther Ridane, a fait savoir que la programmation d’épreuves telles la course pour tous et le “Kids marathon” a pour finalité de drainer un plus grand nombre de participants de différentes tranches d’âge et de les sensibiliser à l’importance de la pratique d’une activité physique régulière.

Selon Ridane, plusieurs accords ont été conclus avec des associations de marathon dans différents pays, afin de consolider la coopération et l’échange d’expériences.

Le marathon Comar, rappelle-t-on, lancé en 1986, est devenu un rendez-vous sportif international régulier accueillant chaque année plus de 2500 athlètes de tous les âges, professionnels et amateurs tunisiens et étrangers.