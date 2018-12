Ligue1 – 10e journée : Les co-leaders en déplacement périlleux, l’Espérance à l’affût

Le CS Sfaxien, leader de la Ligue 1, sera à l’épreuve d’un difficile déplacement face à l’ES Sahel, dimanche, dans le choc de la 10e journée de la Ligue 1 de football, qui verra également le nouveau co-leader, le CA Bizertin, se rendre à Gabès pour un match délicat face à la Stayda.

Les Sfaxiens en tête du classement avec 21 points, en compagnie du CA Bizertin, devront impérativement rectifier le tir suite à leur deuxième nul vierge consécutif face au CS Hammam-lif (0-0) mercredi, après celui concédé face au Stade Tunisien (0-0). Une mission difficile face aux Sahéliens qui ont réussi à préserver leur 4e place après le nul blanc arraché à Radès devant l’Espérance ST, mercredi dernier.

Les protégés de Ruud Krol devront faire preuve d’efficacité offensive qui leur avait fait défaut devant le CS Hammam-lif pour ne pas se laisser distancer par le CA Bizertin qui aura également de son côté un déplacement difficile chez le Stade Gabésien (8e/10 points) dans un match qui se jouera à huis clos.

De son côté, la formation sahélienne (4e/17 points) conduite par le duo Taoufik Zaâboub-Patrick De Wilde après la séparation à l’amiable lundi dernier avec le technicien belge Georges Leekens, devrait profiter de l’avantage du terrain et du public pour arracher un succès après ses deux nuls consécutifs et se rapprocher du duo de tête en s’installant à la 3e place.

Mais il faudrait pour cela espérer un faux-pas de l’Espérance ST (3e/20 points) qui joue à Kairouan (11e/8 points), ce qui semble peu probable vu la bonne forme affichée par le champion sortant qu’il doit confirmer après une série de quatre victoires succèssives dans ses derniers matches en retard lui valant une place sur le podium.

Un objectif qui pourrait se réaliser face à la JS Kairouan battue mercredi dernier hors de ses bases par l’ES Metlaoui (0-1). Un cinquième revers mettrait les Aghlabides dans une situation bien inconfortable.

En bas du tableau, le duel des mal-classés opposera le CS Hammam-lif (12e/7 points) à l’AS Gabès (13e/5 pts). Le club de la banlieue sud qui a tenu en échec le leader sfaxien, abordera ce match avec un bon moral et tentera de sortir de la zone rouge grâce à un nouveau résultat positif aux dépens de la Zliza, tenue en échec mercredi dernier par la lanterne rouge, l’US Monastir (0-0).

Les Usémistes qui comptent seulement deux points, courrent toujours derrière un premier succès de la saison. Réaliseront-ils l’exploit sur leur terrain face à l’US Ben Guerdane (8e/10 pts)?. Une mission qui semble difficile mais non impossible face à un adversaire qui a été également accroché sur son terrain par le Stade Gabésien (0-0), lors de la précédente journée.

Le programme

Au Bardo:

Stade Tunisien – US Tataouine

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif – AS Gabès

A Sousse:

Etoile du Sahel – CS Sfaxien

A Monastir (à huis clos):

US Monastir – US Ben Guerdane

A Kairouan:

JS Kairouan – Espérance de Tunis

A Gabès (à huis clos):

Stade Gabésien – CA Bizertin

NB: Le match opposant le Club Africain à l’ES Metlaoui sera désigné ultérieurement.