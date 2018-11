CAF Awards 2018 : Badri, Khenissi, Khazri et l’entraineur sang et or Mouine Chaabni parmi les nominés

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé vendredi matin les listes des nominés pour les différentes catégories des récompenses CAF Awards 2018.

Trois joueurs Tunisiens figurent dans la récompense phare du joueur de l’année d’Afrique, il s’agit des joueurs de l’Espérance Anice Badri et Taha Yassine Khenissi vainqueurs avec leur club de la ligue des champions d’Afrique ainsi que l’attaquant de l’AS St-Etienne, Wahbi Khazri.

Les joueurs étrangers de l’Espérance, le camerounais Frank Kom et l’Algérien Youssef Blaili sont aussi dans la liste des nominés.

De son coté l’entraineur sang et or Mouine Chaabani a été nominé pour le titre de meilleur entraineur de l’année.

Le jeune coach (37 ans) rappelle-t-on était devenu le plus jeune technicien Tunisien a remporter la ligue des champions d’Afrique après la belle victoire des sang et or sur Al Ahly d’Egypte en finale retour (3-1) disputée le 9 novembre dernier à Radès.

Trente-quatre (34) joueurs et 15 joueuses ont été nominés pour les deux récompenses phares : Joueur Africain de l’année et Joueuse Africaine de l’année selon la performance des joueurs au cours de l’année 2018.

Les gagnants du titre seront déterminés par le vote du Comité technique et de développement de la CAF, des experts médias, des légendes et entraîneurs des quart-finalistes de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF et des entraineurs et capitaines des équipes nationales des 54 fédérations membres.

Le gala de remise des prix se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal.

Listes des nominés

Meilleur joueur Africain de l’année :

1. Abdelmoômen Djabou (Algérie/ES Setif)

2. Ahmed Gomaa (Egypt/El Masry)

3. Ahmed Musa (Nigeria/ Al-Nassr )

4. Alex Iwobi (Nigeria/ Arsenal)

5. Andre Onana (Cameroon/ Ajax Amsterdam)

6. Anice Badri (Tunisie/Espérance ST)

7. Ayoub El Kaabi (Maroc/Hebei China Fortune)

8. Ben Malango (RD Congo/TP Mazembe)

9. Denis Onyango (Ouganda/Mamelodi Sundowns)

10. Fanev Andriatsima (Madagascar/Clermont Foot)

11. Franck Kom (Cameroun/Espérance ST)

12. Jacinto Muondo Dala ‘Gelson’ (Angola/Primeiro de Agosto)

13. Hakim Ziyech (Maroc/Ajax Amsterdam)

14. Idrissa Gueye (Sénéga/Everton)

15. Ismail Haddad (Maroc/Wydad Athletic Club)

16. Jean-Marc Makusu Mundele (RD Congo/AS Vita)

17. Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples)

18. Mahmoud Benhalib (Maroc/Raja Club Athletic)

19. Mehdi Benatia (Maroc/Juventus)

20. Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)

21. Moussa Marega (Mali/ Porto)

22. Naby Keita (Guinée/ Liverpool)

23. Odion Ighalo (Nigéria/Changchun Yatai, Nigeria)

24. Percy Tau (Afrique du Sud/ Union St-Gilloise)

25. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/ Arsenal)

26. Riyad Mahrez (Algéria/Manchester City)

27. Sadio Mane (Sénégal/Liverpool)

28. Taha Yassine Khenissi (Tunisie/Esperance St)

29. Thomas Partey (Ghana/Atletico Madrid)

30. Wahbi Khazri (Tunisie/St-Etienne)

31. Walid Soliman (Egypte/Al Ahly)

32. Wilfried Zaha (Cote d’Ivoire/Crystal Palace)

33. Yacine Brahimi (Algéria/FC Porto)

34. Youcef Belaili (Algéri/Esperance)

Meilleur entraîneur de l’année :

1. Corentin Martins (Mauritanie)

2. Florent Ibenge (AS Vita/ R Congo)

3. Juan Carlos Garrido (Raja Club Athletic)

4. Mouine Chaabani (Espérance ST)

5. Nicolas Dupuis (Madagascar)

6. Patrice Carteron (Al Ahly)

7. Rachid Taoussi (ES Sétif)

8. Herve Renard (Maroc)

9. Aliou Cisse (Sénégal)

10. Gernot Rohr (Nigéria)

Meilleure joueuse Africaine de l’année

1. Abdulai Mukarama (Ghana/Northern Ladies)

2. Asisat Oshoala (Nigeria/ Dilian Quanjian)

3. Bassira Toure (Mali/ AS Mande)

4. Chrestinah Thembi Kgatlana (Afrique du Sud/Houston Dash)

5. Desire Oparanozia (Nigeria/Guingamp)

6. Elizabeth Addo (Ghana/Seattle Reign)

7. Francisca Ordega (Nigeria/Washington Spirit)

8. Gabrielle Aboudi Onguene (Cameroun/CSKA Moskow)

9. Gaelle Enganamouit (Cameroun/Avaldenes)

10. Janine Van Wyk (Afrique du Sud/Houston Dash)

11. Marlyse Ngo Ndoumbouk (Cameroun/Nancy-Lorraine)

12. Onome Ebi (Nigeria/Hekan Huisanhang)

13. Portia Boakye (Ghana /Djurgardens)

14. Raissa Feudjio (Cameroun/ Aland United)

15. Tabitha Chawinga (Malawi/Jiangsu Suning)

Meilleur jeune de l’année

1. Achraf Hakimi (Maroc/Borussia Dortmunmd)

2. Wilfred Ndidi (Nigeria/Leicester City)

3. Andre Onana (Cameroun/Aax)

4. Ismaila Sarr (Sénégal/Rennes)

5. Mahmoud Benhalib (Maroc/Raja Club Athletic)

6. Franck Kessie (Cote d’Ivoire/AC Milan)

Meilleur entraineur équipes féminines

1. Bruce Mwape (Zambie)

2. Desiree Ellis (Afrique du Sud)

3. Joseph Brian Ndoko (Cameroun)

4. Saloum Houssein (Mali)

5. Thomas Dennerby (Nigeria)

Equipe masculine de l’année

1. Guinéee Bissau

2. Kenya

3. Madagascar

4. Mauritanie

5. Ouganda

6. Zimbabwe

Equipe féminine de l’année

1. Cameroun

2. Ghana

3. Mali

4. Nigeria

5. Afrique du Sud