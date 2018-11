Tunisie : Plus de 30 films à la première édition de “Tozeur International Film Festival”

Pendant quatre jours du 5 au 8 décembre 2018, l’amour du cinéma et tout le rêve qu’il véhicule seront célébrés lors de la toute première édition de “Tozeur International Film Festival” (TOIFF).

Au programme, une compétition de tous genres et de tous formats (longs et courts métrages, fictions et documentaires) ainsi que des master class pour permettre aux jeunes cinéastes en herbe de se rencontrer, de dialoguer et d’échanger leurs expériences pour développer davantage leurs projets.

Lors d’une conférence de presse organisée mardi matin par le comité directeur du festival à la Cité de la culture, toute la programmation de ce nouveau né a été dévoilée.

Ainsi, plus de 30 films seront répartis en trois sections: une section compétitive réservée aux longs métrages, fictions produits en 2017 et 2018, une section compétitive réservée aux courts métrages, fictions produits en 2017 et 2018 et une section compétitive réservée aux longs et courts métrages documentaires produits en 2017 et 2018.

Trois trophées seront attribués aux différents gagnants par catégorie qui se verront attribuer le Scorpion d’Or.

La compétition des longs métrages de fiction comporte huit oeuvres dont deux films tunisiens à savoir “Regarde moi” de Nejib Belkadhi et “Weldi” (mon cher enfant) de Mohamed Ben Attia ainsi que le film palestinien “Writing on snow” de Rashid Masharawi, le film égyptien “Les derniers jours d’une ville” de Tamer El Said, le film “Monsieur” de Rohena Cera (Inde), le film chinois “Les éternels” de Zhao Tao, “Volubilis” de Faouzi Bensaidi (Maroc), et “Asako” de Ryusuke Hamaguchi (Japon).

Cinq films seront en lice dans la catégorie des courts métrages de fiction à savoir “Tunisia Factory 2018” (série de cours métrages tunisiens), “Brotherhood” de Meryam Joobeur (Tunisie), “Aya” de Moufida Fedhila (Tunisie), “Astra” de Nidhal Guiga (Tunisie), et “Black Mamba” d’Amel Guellaty.

En ce qui concerne les films documentaires en lice, il s’agit de sept films en l’occurrence “Couscous les graines de la dignité” de Habib Ayeb (Tunisie), “La révolution est là” de Teycir Ben Naser (Tunisie), “La voie normale” d’Erige Sehiri (Tunisie), “Pastorales Electriques” d’Ivan Boccara (Maroc), “The man behind the microphone” de Claire Belhassine (Tunisie), “We could be heroes” de Hind Bensari (Maroc) et” Fais soin de toi” de Mohamed Lakhdhar Tati (Algérie).

Des projections gratuites en plein air de films tunisiens sont également au programme: “Hédi un vent de liberté” de Mohamed Ben Attia, “Vent du nord” de Walid Mattar, “Benzine” de Sarra Abidi et “les Baliseurs du désert” de Nacer Khemir.