Tunisie : Résumé de l’actualité de la semaine du 18 au 24 novembre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 18 au 24 novembre 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 18 novembre 2018

-Jhinaoui sollicite à Addis-Abeba le renforcement de la présence de la Tunisie au sein des institutions de l’UA

-La loi sera appliquée en cas de non respect du calendrier des examens et des vacances scolaires (Hatem Ben Salem)

-Les accidents de la route ont coûté la vie à 1055 personnes en 2018 (Observatoire de la sécurité routière)

– “Il faut mettre fin au gaspillage des biens publics” (ministre des domaines de l’Etat)

-1er prix de la 3ème édition du “Sanofi Diabetes Research Award” attribué en ex eaquo à Leila Saddem et Mouna Menif

-Célébration de la fête nationale de l’arbre dans les différentes régions du pays

-“Un site conforme aux normes” a été identifié pour l’enfouissement du phospho-gypse à Gabès

-L’impact de la coopération euro-méditerranée dans le domaine culturel dans la rive sud

-Grève générale de la fonction publique: “Le dialogue n’a pas été suspendu”, selon le ministre des Affaires sociales

-L’Union des enseignants universitaires et chercheurs Tunisiens entame une grève périodique de trois jours à partir de demain

– Nouvelle Matmata : Commémoration du premier anniversaire de la mort de Mohsen Ben Assi et Mehdi Haddad

Lundi 19 novembre 2018

-La réhabilitation du patrimoine architectural nécessite une prise de conscience de sa valeur (Experts)

-Séance de questions aux ministres de l’Intérieur et de la Justice : les députés de Nidaa Tounès rejoignent la plénière

-La Tunisie classée deuxième en termes de consommation de pâtes avec 17kg par habitant

-Fête du Mouled: Leila Hejaiej anime un récital musical au profit des patients de l’Institut Salah Azaiz

-Rached Ghannouchi n’avait pas l’intention de porter atteinte aux ministres sortants (Ennahdha)

-” La grève générale dans la fonction publique est maintenue en l’absence de solutions satisfaisantes ” Tabboubi

-Néziha Laabidi réaffirme l’engagement du gouvernement à ne pas fermer le village d’enfants SOS Siliana

-Essai du premier bus électrique

-La Gouvernance et la Gestion de conflits, sujet de deux sessions de formation au profit des acteurs des œuvres universitaires

-ARP: Le ministre de l’Intérieur dément l’existence d’une “chambre noire” au sein du ministère de l’Intérieur

-Le président de la République reçoit le milliardaire égyptien Najib Sawires

-Le Collectif de défense de Belaïd-Brahmi menace de publier des documents relatifs à la “chambre noire”

– Projection de sept fictions de Jilani Saâdi au “Maghreb des films” à Paris

-L’UTICA appelle l’UGTT et le gouvernement à tout faire pour éviter la grève générale dans la fonction publique

-ARP: Le ministre de l’Intérieur met en garde contre la prolifération des indices ces derniers temps de voir se produire des opérations terroristes

-Riadh Mouakher nommé secrétaire général du gouvernement

-Le ministre de la Justice juge ” impossible ” de poursuivre l’enquête sur l’affaire Mustapha Kheder

-La grève dans la fonction publique, une riposte aux politiques erronées adoptées par le gouvernement (UGTT)

-Fête du Mouled: Béji Caïd Essebsi assiste à une cérémonie religieuse à la Mosquée Zitouna

-ARP-Plénière: Les ministres de la justice et de l’intérieur ont “délibérément caché les faits et manipulé les dossiers” (Ahmed Seddiq)

-Sfax-Affaire Jarraya: L’acquittement en première instance confirmé en appel

Mardi 20 novembre 2018

-Les experts de l’INP interviendront d’urgence pour sauver les Ksours historiques à Médenine

-“Afek Tounes” qualifie d’”irresponsables” les dernières déclarations de Rached Ghannouchi

-Budget/ARP: Le Collectif de la société civile pour la défense du secteur public conteste l’absence d’augmentation des allocations consacrées aux médicaments

-Le gaspillage alimentaire atteint 572 Millions de Dinars par an en Tunisie (INC)

-La grève prévue le 22 novembre dans le secteur de la fonction publique est maintenue (Noureddine Tabboubi)

-Boycott des examens du secondaire : Une séance de travail prévue vendredi à la présidence du gouvernement

-Inauguration d’une exposition à Tunis sur la lutte contre la violence à l’encontre des enfants

-Le président d’Ennahdha présente ses excuses aux ministres sortants du gouvernement

Mercredi 21 novembre 2018

-50 ans de l’OST: le Maestro Faycel Karoui invité à diriger le concert inaugural

-“Regarde-Moi” de Nejib Belkadhi en course pour l’Etoile d’Or de Marrakech

-Le climat social à la tête de l’ordre du jour des travaux de la séance plénière de l’ARP

-Budget économique: le gouvernement prévoit une croissance économique de 3,1%

-“Al-Massar” étonné du silence du chef du gouvernement face aux propos de Rached Ghannouchi sur le remaniement ministériel

– A partir du 31 décembre 2019, la Bct, les banques et la poste tunisienne devront déclarer les numéros et l’identité des propriétaires des comptes ouverts

-L’UGTT demeure un front de résistance face à l’attaque perpétrée contre le militantisme syndical (Noureddine Tabboubi)

-Le niveau de vie du Tunisien s’est détérioré de 40%, selon l’ITES

-Grève générale de la fonction publique : Pas de grève pour les sociétés de transport

-Plus de 670 mille agents de la fonction publique en grève demain jeudi (Monem Amira)

-Suspension des cours demain jeudi dans l’ensemble des établissements éducatifs et universitaires

-Jeudi, premier sommet mondial en ligne sur le changement climatique

-Médiateur administratif: La non application des décisions administratives porte préjudice à la justice

-Grève de la fonction publique : Hassine Dimassi dénonce une décision suicidaire

-René Trabelsi à sa 1ère audition à l’ARP: Mon objectif est de rendre la Tunisie, la meilleure destination touristique au Monde

-Démarrage de la discussion du projet de la loi de finances complémentaire pour l’exercice 2018

-Grève dans la fonction publique: La Fédération Générale de l’Enseignement Secondaire dénonce la suspension des cours

-Plus de la moitié de la jeunesse tunisienne ayant fait des études supérieures envisage d’émigrer (étude)

-Mohamed Fadhel Mahfoudh appelle à la mise en place d’une plateforme électronique pour la création des associations

-ARP : adoption du Projet de la loi de finances complémentaire pour l’année 2018

-Taboubi: “Il est inadmissible d’exclure la fonction publique des augmentations salariales”

-Présidentielle 2019: “Je ne me suis pas encore décidé sur une éventuelle candidature” (Kamel Morjane)

Jeudi 22 novembre 2018

-Le concert ” La nuit de la musique chinoise ” pour la première fois en Afrique

-Les employés de la fonction publique en grève ce jeudi 22 novembre

-Le taux de participation à la grève dans le secteur de la fonction publique est estimé à 95pc (Monem Amira)

-Grève dans la fonction publique: Le syndicat des unités d’intervention appelle à assurer la sécurité des manifestants sans parti pris

-La décision d’une grève générale nationale dans la fonction publique et le secteur public est fort possible (responsable syndical)

-Grève générale: Le MI a pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les mouvements de protestation

-Les exportations des industries manufacturières ont progressé, à fin octobre 2018, de 20,6% (Ministère de l’industrie)

-Grève: Le syndicat de la Garde présidentielle affirme son “soutien total et absolu” aux revendications populaires

-Le SNJT invite les journalistes à ne pas “diaboliser les revendications légitimes des syndicats”

-Le gouvernement table sur une hausse de 9,5% de la production de pétrole brut en 2019

-L’exécutif consacrera 6 milliards de dinars au développement dans le budget de 2019

-Le fonds des fonds démarrera en 2019 avec un capital de pas moins de 200 millions de dinars (Zied Laadhari)

-“Ce jeudi est un nouveau rendez-vous historique pour ajuster le sens de l’orientation de la Tunisie” (Noureddine Tabboubi)

– Grève générale dans la fonction publique: L’UGTT prête à l’esclade (Tabboubi)

-Grève/Fonction publique: Divergence autour du taux des majorations salariales et de leur effet d’application

-Les deux patronats contestent avec virulence, l’augmentation de plus de 45% des tarifs de l’électricité et du gaz

-La Tunisie propose la création d’un label de qualité pour l’huile d’olive méditerranéenne

-Grève dans la fonction publique: Près de dix mille manifestants se rassemblent au Bardo à l’appel de l’UGTT

-Après la grève de la fonction publique: les solutions à la crise sociale sont-elles hors de portée des deux parties?

-L’UTAP pour “un dialogue économique et social définissant une feuille de route pour renforcer la décision nationale et protéger le processus démocratique”

Vendredi 23 novembre 2018

-Loi sur l’état d’urgence: Le conseil des ministres décide d’approfondir l’examen des questions liées aux garanties et au contrôle judiciaire

-Le Prince héritier saoudien effectue une visite en Tunisie le 27 novembre

-Le projet de loi sur l’état d’urgence: concilier sécurité et libertés

-La réouverture des unités hôtelières fermées parmi les priorités du nouveau ministre du tourisme et de l’artisanat

-Budget économique 2019:Le gouvernement oeuvre à réaliser un taux de croissance de 3,1%

-La Tunisie est en phase avancée dans l’égalité homme-femme devant l’héritage (ATFD)

-Lotfi Mhissen, nouveau PDG de l’OACA

-Adoption du projet de loi sur l’égalité successorale (Encadré)

-Lancement d’une pétition de solidarité avec Habib Kazdaghli

-Les opportunités d’investissement dans les composants aéronautiques, en Tunisie, seront présentées à Toulouse

-Le SNJT dénonce la visite du Prince héritier d’Arabie Saoudite en Tunisie

-L’IADH oeuvrera à créer un système national de protection des réfugiés

-La Tunisie participe du 25 novembre au 10 décembre à la campagne “16 jours d’activisme” contre la violence faite aux femmes

-L’Office des céréales achète 125 mille tonnes de blé tendre et 75 mille tonnes d’orge fourrager

-Ben Ahmed appelle à accélérer la réalisation du projet RFR

-Jeunesse: Suivi des préparatifs en prévision du congrès régional sur la participation des jeunes à la vie publique (27-28 novembre)

-Youssef Chahed poursuivi en justice pour complot

Samedi 24 novembre 2018

-“Fajria, une vie” de Alia Mabrouk, histoire d’une héroine ordinaire

-ARP: Ouverture ce samedi des débats budgétaires

-Les Taxis individuels en grève le 26 novembre après la mort d’un collègue agressé

-Augmentation du Budget de l’Etat de 2019 de 8,5% et le un quart du budget sera consacré au remboursement de la dette (encadré)

-Grève générale dans la fonction publique et le secteur public, le 17 janvier 2019

-Chahed devant le parlement: Il est évident que les gouvernements issus de la légitimité parlementaire ne font pas de coups d’Etat

-Démarrage d’une grande campagne pour encourager la consommation des produits tunisiens (Chahed)

-Youssef Chahed annonce la réactivation de la commission nationale de maitrise des prix

-Le gouvernement lancera des mesures pour lutter contre l’évasion fiscale et réduire les transactions en espèces (Youssef Chahed)

-Le nouveau schéma de développement ne peut se construire sans donner une place de choix aux TIC et à la numérisation de l’administration tunisienne (Chahed)

-Béji Caïd Essebsi déclare son patrimoine

-L’amélioration des prestations rendues par le service public est priorité (Youssef Chahed)

-Création bientôt à Tunis d’un Tribunal arabe pour l’arbitrage, la médiation et l’ADR

-Le big Data dans le secteur de la santé, une véritable révolution digitale pour évoluer vers une médecine personnalisée

-Cérémonie de commémoration du 3e anniversaire de l’attentat terroriste contre des agents de la garde présidentielle

-Le projet de loi de finances de 2019 propose des solutions aux défis sociaux (Youssef Chahed)

-Réactions divergentes des députés au discours du Chef du Gouvernement

-Des réactions variées sur la toile suite à l’arrivée de Chahed, à l’ARP, à bord de la voiture tunisienne, “WallysCar”

-Le syndicat des agents de la sécurité présidentielle dénonce l’association du nom du directeur général de la garde présidentielle dans la plainte de Slim Riahi