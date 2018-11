Tunisie – Météo : Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions

Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions.Vent de secteur Sud, faible à modéré de 15 à 20 km/h, devenant assez fort l’après-midi près des côtes et atteignant 45 km/h. La mer sera peu agitée à agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés et voisines de 18 degrés sur les hauteurs.

Prévisions pour Samedi 24 Novembre 2018

Ciel partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies isolées en fin de journée sur le nord et les régions Ouest.

Vent de secteur Ouest faible à modéré. La mer sera peu agitée. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés dans le Nord et le Centre et voisine de 16 degrés sur les hauteurs et entre 20 et 24 degrés dans le Sud.