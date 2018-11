La Tunisie participe du 25 novembre au 10 décembre à la campagne “16 jours d’activisme” contre la violence faite aux femmes

La Tunisie participe, à partir du 25 novembre courant au 10 décembre prochain, à la campagne “16 jours d’activisme” contre la violence faite aux femmes.

Cette campagne vise à rompre le silence autour de la violence faite aux femmes et à lutter contre ce phénomène et ses répercussions sur la famille et la société, indique un communiqué publié vendredi par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance.

Dans ce contexte, une campagne de sensibilisation et de prévention sera lancée par le ministère et se déploiera sur plusieurs supports de communication.

La Tunisie figure à la 19e place du classement des pays ayant promulgué une loi intégrale contre les violences faites aux femmes.

La campagne “16 jours d’activisme” contre la violence faite aux femmes a été lancée en 1991. Elle a été initiée par le premier Institut international pour le leadership des femmes (Women’s Global Leadership Institute et coordonnée par le Centre pour le leadership global des femmes (Center for Women’s Global Leadership).