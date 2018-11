Nationale A (Deuxième phase) : Programme et arbitres de la 3e journée

Programme et arbitres de la troisième journée de la deuxième phase du championnat de la Nationale A de handball prévue vendredi et samedi prochains :

Play-off :

Vandredi 23 novembre

Salle de Sakiet Ezzit (15h00)

CS Sakiet Ezzit Etoile du Sahel Khénissi et Boualloucha

Samedi 24 novembre

Salle de Mahdia (16h00):

EM Mahdia – Espérance ST Gomri et Chaabane

Salle de Jammel (16h00):

CHB Jammel – Jendouba Sport Abbassi et Chamroukhi

Salle El Gorjani (15h00):

Club Africain – SC Moknine Azzabi et Abdellatif

Play-out:

Samedi 24 novembre

Salle de Hammamet (16h00):

AS Hammamet – CS Hilalien Frikha et Guargouri

Salle Beni Khiar (16h00):

EBS Béni Khiar – CS Hibouni Cherif et Attyet allah

Salle de Kairouan (16h00):

JS Kairouan – JS Chihia Khiari et Boughrara

Salle de Téboulba (16h00):

AS Téboulba – US Témimienne Krichène et Makhlouf