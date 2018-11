Néziha Laabidi réaffirme l’engagement du gouvernement à ne pas fermer le village d’enfants SOS Siliana

” Les différents intervenants dans le secteur de l’enfance s’activent, actuellement, à trouver des financements pour que le village d’enfants SOS Siliana reste ouvert et continue à assurer ses services destinés aux enfants sans soutien familial “, a souligné Néziha Laabidi, ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des Séniors.

Lors d’une visite effectuée, dimanche, au village d’enfants SOS Siliana, la ministre a précisé qu’il s’agit de trouver des moyens pour financer les projets d’aménagement et de réhabilitation et rémunérer les jeunes et ce, en partenariat avec la société civile et le secteur privé.

Laabidi a souligné l’engagement du ministère et du gouvernement à assurer la continuité des services fournis par le village d’enfants SOS Siliana, mettant l’accent sur l’importance de multiplier les efforts conjoints (structures gouvernementales, société civile et secteur privé) pour assurer l’assistance psychologique, sociale et scolaire aux enfants pensionnaires de cet établissement.

A noter qu’il a été convenu avec des hommes d’affaires de la région et des bienfaisants de garantir tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité des services du village SOS Siliana qui abrite, actuellement, 36 enfants (contre 88 enfants en 2011) et 52 jeunes.

Selon le directeur de SOS Siliana, Zouheir Dridi, le village accorde des bourses d’études aux jeunes étudiants pensionnaires et paie les frais de loyer aux jeunes qui ont quitté l’établissement.

Créée depuis 1983, le village SOS Siliana compte trois femmes qualifiées de mères et 7 autres qualifiées de tantes chargées de s’occuper du bien-être des enfants.