Tunisie : Les accidents de la route ont couté la vie à 1055 personnes en 2018

Les accidents de la route ont couté la vie, en 2018 jusqu’au 15 novembre courant, à 1055 personnes et ont fait 7685 blessés en Tunisie , a indiqué Oussama Mabrouk, représentant de l’observatoire national de la sécurité routière au ministère de l’intérieur, dans une déclaration à l’agence TAP.

En marge de la célébration de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, il a fait savoir que cette journée, célebrée le troisième dimanche de novembre, est l’occasion d’attirer l’attention du grand public sur l’ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route, et de rendre hommage aux victimes de la route et aux services de secours et de soutien.

Il a indiqué que le nombre des accidents de la route ont atteint, jusqu’au 15 novembre courant, 5059 accidents de la circulation.

Par ailleurs, il a ajouté qu’une baisse remarquable a été enregistrée dans le nombre des accidents de la route au cours de cette période de 19,43% par rapport à la même période de 2017 et aussi dans le nombre des morts et des blessés.

Il convient de rappeler que L’Assemblée générale de l’ONU a décidé en 2005 que le troisième dimanche de novembre serait célébrée la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route.

Depuis, cette Journée est commémorée dans de plus en plus de pays, sur tous les continents. Elle est devenue un outil important dans le cadre des efforts mondiaux pour améliorer la sécurité routière. C’est l’occasion d’attirer l’attention du grand public sur l’ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route, et de rendre hommage aux victimes de la route et aux services de secours et de soutien.